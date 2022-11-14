超賣區操作不宜太進取　蔡金資金流向指標也可釀成失利｜聶振邦

蔡金資金流向指標（Chaikin Money Flow，CMF）已來到第四篇文章，亦希望以下周的第五篇作為此課題的小結，再進入另一技術指標探討。上回談到當CMF值處於「超賣區」，是怎樣操作，並透過大價股美團─W（3690）作例子，帶出其中的操作盲點。當CMF值低於-0.25，便視為進入「超賣區」，上回已帶出這並不代表買入訊號經已出現，可以「立即進場」；卻只是代表投資者可以「準備進場」，意味著還需要一些條件配合出現，才適合進場。對於美團的例子，我們以CMF值離開「超賣區」視為適合進場，誠然效果不理想。

留意兩個區間的解讀含意

若大家有留意CMF值為 -0.25或以下，以及介乎-0.1至大於-0.25的含意，不難看出問題所在。前者代表賣方的沽壓動力「壓倒」買方的購買動力；後者代表賣方的沽壓動力「強於」買方的購買動力。從以上兩種描述，均反映賣方動力較買方的佔優，因此至少需要等CMF值為-0.1以上，賣方優勢明顯減少，才視為存在進場誘因。上回以2021年3月11至22日作觀察範圍，這八個交易日的相對CMF值為-0.208、-0.26、-0.296、-0.280、-0.297、-0.265、-0.256和 -0.237，期內最大兩個數值為 -0.208和 -0.237，就是介乎 -0.1至大於 -0.25的範圍內。

市場憂慮外送平台再度發生整改潮，外賣平台美團遭市場恐慌性拋售，股價曾急挫超過15%。

進場即蝕逾半成懷疑人生

這兩數值與-0.1和-0.25作比較，明顯是靠近-0.25，足以證明2021年3月22日的收市價還未適合進場。對於進取者，例如上述於2021年3月，美團在3月26日才錄得CMF值為 -0.136，這是自3月5日以來（事隔三周）首度處於-0.15或以上。以-0.136與-0.1和 -0.25作比較，輪到是靠近-0.1，才見較充份原理由考慮買入股份。若以當日收報302元進場，下個交易日（2021年3月29日）收報280.4元，賬面虧損7.15%。進場僅一天便錄得逾7%虧損，CMF值又瞬即降至-0.225，貼近-0.25，難免令人懷疑當時進場是否合適。

作進取者需要心理質素佳

這亦是筆者指出如此操作只宜讓進取者考慮進行的原因，需要具備良好心理質素，以及較強風險承受能力。其後兩個交易日（2021年3月30和31日）雖見股價回升，不過分別為293.6和298.2元，仍在302.00元以下，已見「捱價」守候三日。這兩天的CMF值為 -0.149和-0.184，均高於-0.2，只是數值仍見時高時低，持股者還未能鬆懈。值得留意3月31日曾高見304元，高於302元，算是出現走出「捱價」格局的曙光。又於兩個交易日後 （2021年4月7日）開報335元，較302元高出10.93%，持股進入第五個交易日便賺逾一成，績效已算是有所交代。

不過當時始終上揚動力欠奉，335元已是全日高位，並見收報318元，較上個交易日（2021年4月1日）收報325.8元為倒跌收市，賬面回報率亦銳減至不足5.3%。但若當時不願離場，三個交易日後（4月12日）收報298.2元，再度由賺變蝕，要等九個交易日（4月23日）後才再有「解套」機會。可見上述操作即或對進取者而論，也必須提高警覺，並要有「見好就收」的操作心態。倘若當時未有把握於2021年4月23至30日的離場機會，便要遇上5月11日低見240元和5月14日收報242.2元相對302元的賬面損失20.53%和19.80%。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。