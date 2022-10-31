蔡金資金流向指標中軸互動　譜出卓越操作成果｜聶振邦

今日續談蔡金資金流向指標（Chaikin Money Flow, CMF）的原理及應用，上回表示該指標用來分析股價處於升勢及跌勢的動力狀況，視為買方的購買動力與賣家的沽壓動力形象化的表述。在CMF的圖表上，以零作為中軸，上限是 +0.300；下限是 -0.300。正值代表股價為強勢（股價處於上升趨勢）；負值則股價為弱勢（股價處於下跌趨勢），這意味著中軸作為股價屬強勢及弱勢的分界線，處於0的位置則證明買賣雙方動力相若，出現好淡爭持的局面。

指標數值變化看買賣動力強弱

當CMF值為正數而漸見增加，代表買方的購買動力大於賣家的沽壓動力，並且買方的購買動力正在增強。反之，當CMF值為負數而漸見增加，代表賣家的沽壓動力大於買方的購買動力，並且賣家的沽壓動力正在增強。故此CMF的第一種應用是跟中軸的互動，若見CMF值由負變正，解讀為買方的購買動力由弱轉強，並超越賣家的沽壓動力，視為進場訊號出現。至於CMF值由正變負，解讀為賣家的沽壓動力由弱轉強，並超越買方的購買動力，視為離場訊號出現。

由負變正再增大確認進場訊號

以嗶哩嗶哩─SW（9626）為例，用上CMF為20個交易日的觀察周期（即CMF （20）），於2021年10月6、7、8和11日（連續四個交易日）CMF值分別為 -0.002、+0.037、+0.040和 +0.138，除了由負變正，並見正數持續增大，確認是進場訊號。於10月11日收報568.5元，若於當時進場，大約一個月後於11月16和17日分別高見710和707元，較568.5元累升24.89%和24.36%，績效相當不俗。又可留意早前的另一例子，於2021年6月25日至7月2日（連續五個交易日） CMF值分別為 +0.116、+0.104、+0.031、0.000和 -0.019，期內數值持續減少，並於7月2日由正變負，確認是離場訊號。

數值見反覆預示股價將要轉勢

於2021年7月2日收報935元，至同年8月17至24日（連續六個交易日），CMF值分別為 -0.070、-0.065、-0.074、-0.072、-0.143和 -0.058，均較7月2日為 -0.019顯著為低，不過期內CMF值表現反覆，並非持續下行，卻見忽低忽高，預示賣家的沽壓動力較買方的購買動力的壓倒勝局面難再保持，推斷跌勢已近尾聲。實則8月20日低見487.2元，較7月2日收報935元是約一個半月累跌近48%。至於8月24日則收報577元，已較上述低位反彈18.43%。

值得留意上述六個交易日於2021年8月23日錄得期內最低CMF值為 -0.143，當日收報523.5元，亦已較487.2元反彈7.45%。而於8月24日開報545元，反彈擴大至11.86%，超過一成確認跌勢的確已完結，反成進場時機。結果於同年9月7和8日分別高見719和720元，不足半個月較545元累升31.93%和32.11%，同見操作成效不俗。

除了與中軸的互動觀察，該指標的擺動範圍介乎 -0.300至 +0.300，可分為以下五個區域：

1) +0.250或以上：買方的購買動力壓倒賣家的沽壓動力

2) 介乎 +0.100至少於 +0.250：買方的購買動力強於賣家的沽壓動力

3) 少於 +0.100至大於 -0.100：買方的購買動力及賣家的沽壓動力均未見明顯優勢

4) 介乎 -0.100至大於 -0.250：賣家的沽壓動力強於買方的購買動力

5) -0.250或以下：賣家的沽壓動力壓倒買方的購買動力

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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