反封控示威｜官媒為政策護航：抗疫需要耐心、細心，更要有愛心

新疆烏魯木齊大火致10死被指與過度防疫有關，事件在內地引爆民怨。自上周六（26日）晚，北京、上海等地的高校、民間都有人自發集會，除了悼念死難者，又對嚴厲的防疫政策表達不滿。

內地官媒就繼續發表評論文章，重申要堅定不移貫徹「動態清零」總方針，但同時糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。

新華社：精準免檢也是精準防控

其中，《新華社》於11月28日至29日，分別發表三條時評聚焦疫情防控，指出抗疫需要耐心、細心，更要有愛心，並表示「精準免檢也是精準防控」，呼籲「沒有一個冬天不可逾越。」

新華社稱，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，並表示這是黨中央科學研判國內外疫情形勢後提出的明確要求，最大程度上呵護著百姓的生命健康安全。

文中又提到，「民有所呼，政有所應」，對一些長期居家、行動不便的老人與在家上網課的學生來說，過高頻次參加核酸檢測既會造成不便，也沒必要，更會浪費核酸檢測資源。如果沒有社會面活動，同時周圍又沒有感染者和密接者，他們感染新冠病毒的風險並不高。 「精準免檢」是對這部分人群更好的保護，也有利於集中精力用於真正風險人群的篩查。

人民日報：核酸檢測亂象叢生

《人民日報》就發表署名為仲音的文章，指當局必須充分認識到，第九版防控方案和20條優化措施二者缺一不可，第九版防控方案是20條優化措施的前提，20條優化措施是提高防控科學性、精準性的重要手段，絕不能因為有了20條優化措施而放鬆嚴防嚴控，也不能因為嚴防嚴控而對20條優化措施再進行「層層加碼」、「一刀切」或者簡單化。

人民日報稱，落實第九版防控方案和20條優化措施，目的正是更好適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異新特點，進一步提高疫情防控的科學性、精準性，用更小的代價在盡可能短的時間把疫情控制在最小的範圍，平衡好疫情防控和經濟社會發展之間的關係，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，不是放鬆疫情防控，更不是放開、「躺平」。

人民日報健康客戶端發表首席評論員趙廣泉，之後亦發表評論文章，指核酸檢測亂象叢生，一份虛假的核酸檢測報告，可能會引發疫情擴散，讓一輪又一輪的核酸檢測持續數月，甚至讓一個區縣甚至一個城市停擺；數以萬計無辜群眾因此被靜默、被管控，生活工作遭遇重創。核酸檢測亂象已經到了非重典不能止亂的時候。

文章列出近年涉嫌核酸檢測造假的個案，認為粗略梳理官宣通報，僅在今年被做實查處的核酸造假案件至少已涉及多個城市的十幾宗。如此前赴後繼的核酸檢測公然造假，不僅增加疫情防控的阻力和難度，事實上也嚴重消減公眾對核酸檢測的公信力。

解放軍報：貫徹「三個堅定不移」

《解放軍報》文章強調，「疫情就是命令，防控就是責任」，「三個堅定不移」，是黨中央科學判斷當前國內外疫情形勢，對中國疫情防控工作提出的明確要求，也是近3年來中國疫情防控實踐反復證明的正確選擇。

文章認為，「堅持就是勝利，堅持才會勝利，堅持定能勝利」，只要毫不動搖貫徹「三個堅定不移」，全國上下心往一處想、勁往一處使，提昇科學防控之智、統籌兼顧之謀、組織實施之能，就一定能打贏常態化疫情防控攻堅戰。