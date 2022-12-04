定期存款大熱門　冷門科網內房跑出　世界盃有辦你睇｜鄭昆侖

世界杯分組賽的第3輪賽事，以觀賞角度而論不是太高。FIFA排名仍是「老二」的比利時， 已經跟世人表明人腳老化及團隊嚴重不和的問題。至於肯定出線的法國派出「B隊」對戰突尼西亞，亦爆出了一個冷門，以0:1負突尼西亞。巴西在第3場也是因為出動B隊而小負對手喀麥隆。

阿根廷對波蘭、西班牙對日本、萄葡牙對南韓的3場賽事，明眼人一看便會産生「造波」的合理懷疑。波蘭、日本、南韓晉級16強，亦分別導致實力不弱的墨西哥（有「吳鎮宇」Ochoa 做龍門）、德國、烏拉圭在分組賽階段出局。

疑似「造波」的行為是否道德，這個並不是筆者可以進行批判的議題。然而，這亦在暗示以太「正路」的分析、追逐「熱門」的「體育博奕（Sports Betting）」項目，容易輸大錢。

11月份恒生指數從14687點回升至18597點水平（+26.6%)。如果計入12月2日晚在美國上市中概ADR股份的升勢，那麼恒指夜期見19,190點左右的水平（由10月底累計升30.7%）。筆者身邊有行家朋友跟筆者說這是「升災」，原因之一是自從10月底不少財經專家、名宿、基金經理仍然看淡（又或者是不太敢買股票），因此即使港股出現強力回升似乎很多人未必明顯受惠。

近期本地銀行不時上調定期存款利率。（資料圖片）

猶疑型投資者「得個望字」 後市似乎仍有力

在大量傳媒、網紅、理財網站的「助攻」之下，不少投資者自從10月份起「乖乖地」將錢存進銀行做定存收息。即使是銀行（包括私人銀行）的客戶，很多人亦只敢將資金買入投資級別的債券（或債券ETF）。毫無疑問，在9至10月份的大跌市成功「抛窒」了大多數營業員、散戶投者、基金經理。

坊間有不少聲音指出，全球在2023年「幾乎一定」會出現滯脹（高通脹 + 經濟倒退）。因此，近幾個星期湧現大量「叻仔叻女」叫人做定存收息、又或者是買入投資級別債券。

在這一刻，做定存最「叻」便是年度利率5至6厘左右。亦有人認為由於經濟差，因此美國聯儲局遲早會大幅減息，有利債市。然而，即使息口在2023年年第3季見頂（可能升至5.5至6.5厘），這並不等同息口隨即會急速下降。

主要投資長年期美國國債的「ishares 20+ year Treasury ETF」（美股：TLT），其價格由10月31日的96.1美元升至106.5美元（+10.8%）。

有人認為，在1個月左右的時間內從投資級別債市賺到10%，是很了不起的事情。只不過，同期將資金投入股市，獲取20至50%的升幅亦不是甚麼很難的事情。

恒指已由10月底的從14687點回升至18597點水平，前景又如何？當然，12月2日晚不少在美國上市的中概ADR股份繼續「抽升」，牌面計週一恒指開高的機率偏高。

更重要的是，大多數散戶投資者仍在坐「銀行定期監」、又或者是之前炒「孖展」嚇到作風超保守。有些所謂「叻仔叻女」超前部署對冲2023年全球大衰退，只持有投資級別債券。就是這樣，現時以及較早之前買貨的人大多數屬於資金充裕的專業炒家，又或者是有持貨能力的長線投資者。

大多數猶疑型投資者近排「得個望字」，因此後市似乎仍然有力（即使不會勁升的話）。

京東從低位146.6港元，近期反彈至217.2水平，期內升幅達48.2%。（資料圖片）

有孖展炒家遭「打靶」 科網股已呈現強力反擊

除此之外，內地中央政府決定全力支援內房企業，包括「指令」國企銀行直接借錢給內房企業。舉例說，郵儲行（1658）已承諾為碧桂園（2007）提供多達500億元人民幣的貸款金額。這些措施無疑為「嚴重乾塘」的內房系統提供流動性。

這亦間接地利好已經「跌到連阿媽都唔認得」的中資科技股提供了「起色」的條件。在《輸四成「芬佬」籲離場 樂觀人變悲觀 或成大市反彈信號 （10月30日）》這一篇文章， 當日筆者描述了一名在2022年8月初炒孖展年青人（在10月底全部遭証券行「打靶」）的新聞報導。

這名炒孖展的年青人之前的持倉包括阿里巴巴（9988）、京東（9618）、Bilibili（9626）。自從2022年8月初起計，阿里巴巴已從89.6港元跌至10月28日的61.8港元，同期京東亦從235港元跌至146.6港元。Bilibili亦由191港元挫至68.85港元。

然而，正當幾乎所有人都在瘋狂「看淡」，死都要「揸Cash」之際，這些「低殘」股份就呈現「終極大反彈」。情況就似踼完第2輪分組賽之後大多數人認為亞洲隊「只有虛火」，結果是澳大利亞、日本、南韓晉身世界杯16強。

Bilibili已由68.85港元反彈至133.5港元水平 (+93.9%）、阿里巴巴亦由61.8港元回升至84.8 (+37.2%）、京東也從146.6港元反彈至217.2水平（+48.2%）。

第一，炒股票永遠不能在証券行「借孖展」，因為証券行往往會在接近最低位（市場最悲觀的時候）迫你「打靶」離場。第二，在市場最悲觀的時候見到有不少孖展炒家被迫沽貨，就用充裕的現金「執屍」。

跟「足球體育博奕」遊戲相若，跟風氣買入大熱門「久賭自然必輸」。相反，選擇性買入有「炒作條件」的「冷門嘢」，才有勝算。再者，對於體育博奕項目一旦看錯了，便會100%賭本清零，因此平均下注尤其重要。但是，即使是不幸看錯了股票，有經驗的投機者通常仍有方法以僅受了輕傷的方式「脱身」。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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