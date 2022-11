本欄讀者福利！　比股神撈台積電還要平　操作秘技曝光｜鄭昆侖

本來這個星期要講世界杯相關的事情, 但是今屆卡搭爾(Qatar)世界杯出現不少奇怪事情(例如是場地禁酒令、舉辦的月份或不利歐洲賽球員)。 因此, 除非坊間出現了明確的「燈號」, 否則看官還是少「下注」為妙。星加坡總理李顯龍早前亦預計「財神爺」會放假看世界杯。幸好,美國的股神畢菲特(Warren Buffett)似乎不是太「好足球」。

毫無疑問, 股神在第3季(在11月中披露)買入台積電( TSMC)ADR股份(美股:TSM), 亦是本週的財金界大新聞, 尤其是對於北美以及台灣的投資者而言。本欄在10月16日發表了一篇名為《「末日論」未能「整死」英鎊瑞信 台積電可以幸免嗎?》的文章, 其中筆者明確地指出「末日論」的湧現某程度上亦在暗示台積電的「中期底位」亦不遠矣(10月14日ADR收市價:63.9美元)。Bloomberg估計畢菲特旗艦投資企業Berkshire Hathaway (巴郡)的平均買入價為83美元左右(實際平均買入價有可能是77-80美元)。如果是本欄的「自己友」並且有跟隨入貨, 亦可以跟身邊的朋友說「呢舖真喺威威」, 可以相比於股神買到更低價的台積電股份。股神效應,亦令台積電ADR現價回升至82.5美元。

比股神撈到更平價台積電的「秘技」:留意「末日論」、台灣民情「燈號」

無論如何, 畢菲特應該在10月份有繼續買貨, 因此巴郡到今天為止的台積電平均成本價可能降至72-75美元不等。

對於台灣股票指數, 台積電(台股:2330)是一隻超級重磅股。在2021年12月底, 台股台積電價格當時615新台幣(ADR: 120美元), 而且當時有不少台灣的名宿(Pundit)、散戶投資者、網紅(KOL)看好台積電。其中, 比較上著名的「高位買股」網紅便是Joeman。只要一搜查「Joeman 台積電」, 便拿出現大量的新聞、視頻。

Joeman曾透露以股價640新台幣買進台積電,接著一路往下攤(向下溝貨)直到600新台幣, 被套牢(港譯:淪為蟹貨)。在6 月初(股價當時是500-530新台幣左右)Joeman找了2名算命師, 收費較貴的男算命師跟Joeman說不要沽貨, 因為台積電是「護X神山」。相反,收費比較上相宜的女算命師跟他說按卜算結果是要沽貨。

Joeman選擇了男算命師的建議, 繼續持貨。結果是, 10月19日台積電跌到386新台幣(ADR: 63.7美元)。台灣近排有很多人人視Joeman為「超級韭菜」、「明燈」。Joeman當時看似「輸到沒有心機」,並且奉勸股民「要聽勸,別像我(Joeman)一樣」。值得留意, 期間美元兌新台幣升值, 因此台股台積電的跌幅不及ADR股價。

群眾由年初的「極度樂觀」變成「極度悲觀」, 已是一個買入台積電(以及在美國、歐洲、亞洲上市的半導體股份)的理由。

同樣是10月中, 當時台積電(TSMC)的創辦人張忠謀近日在海外傳媒的訪問中表示,「如果台海發生戰爭,那麼台積電會被摧毀,所有一切都難逃被毀。」。

張忠謀的「台積電末日論」, 亦是引起筆者「反向思考」的一個因素。筆者奉行Baron Rothschild的名言「Buy when there’s blood in the streets, even if the blood is your own」。即是指週街都是血(輸錢的見紅), 便是買股的時機了。

圖為位2021年10月20日,一名男子行經位於台灣新竹的台積電總部。(AP)

本身持有Apple的巴郡,低位吸納台積電有「垂直整合」的效果

至於巴郡買入台積電股份的原因, 「畢老」暫時未有任何表示。初步的想法是巴郡本身已持有Apple ( AAPL), 而且Apple手機的芯片是依靠台積電的代工服務。以相對便宜的價格買入台積電股份, 可謂是持有整個產業鏈的主要部行。即使是中國市場, 使用Apple iphone (亦即使用台積電代工服務)的人亦大有人在。

事實上, Android手機的芯片供應商高通(Qualcomm)近年依靠Samsung Electronics為高階芯片(Snapdragon 8 Gen 1)進行代工, 但是鬧出了「火龍(即手機容易發熱)」的問題。認定問題之後, 高通隨即轉回使用台積電的代工服務。理論上, 台積電進行代工的「Snapdragon 8 Gen 2」(4 nm / 奈米)的性能應會改善。

火龍事件亦鞏固了台積電的芯片代工龍頭地位。只要估值不是昂貴, 而且想得通所謂的地綠政局因素, 台積電存在一定的投資價值。

高通的現成中階芯片「Snapdragon 695」是由台積電進行代工, 而且科技已達到6nm水平。由於使用Snapdragon 695的手機的價格比較上「貼地」,因此這類型手機的CP值是很優越的。

【財經專欄】「侖」理講價.鄭昆侖|善恆證券策略師

作者介紹:筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚,從事投資行業十多年,包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢,在人群未湧入前買入「優質資產」。

