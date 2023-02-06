Facebook用戶達1億要4.5年時間　ChatGPT只用2個月便達成

繼去年 12 月以最快速度（5天）突破百萬用戶之後，ChatGPT又創造了一個新的歷史記錄。



在2月2日宣佈推出月費 20 美元的「ChatGPT Plus」會員服務之後，OpenAI 又迎來了一大利好消息，ChatGPT 月活用戶達到了 1 億！

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瑞士銀行巨頭瑞銀集團的一份報告顯示，在 ChatGPT 推出僅兩個月後，它在 2023 年 1 月末的月活用戶已經突破了 1 億，成為史上用戶增長速度最快的消費級應用程序。根據 Sensor Tower 的數據，TikTok 達到 1 億用戶用了 9 個月，Instagram 則花了 2 年半的時間。

該報告援引分析公司 Similarweb 的數據表明，1 月期間，ChatGPT 平均每天大約有 1300 萬獨立訪客，這一數據是 2022 年 12 月的兩倍之多。

此外，World of Engineering 整理的一份「達到全球 1 億用戶所用時間」排名顯示，iTunes 達到 1 億用戶用了 6 年半、Twitter 用了 5 年、Meta（Facebook）用了 4 年半、WhatsApp 用了 3 年半。

ChatGPT用2個月，便有超過1億的用戶使用量。（圖源：https://twitter.com/engineers_feed/status/1621226994670125057）

瑞銀分析師在報告中感嘆道，「在網路過去 20 年的發展中，我們找不到哪款消費級網路應用的用戶增長速度比 ChatGPT 更快。」

不過也有人保持了清醒，「會有多少人繼續使用 ChatGPT 呢？用戶的留存才是真正的問題，尤其是當他們得不到回應並因聊天偏見而感到沮喪的時候。」

但會有多少人，會持續地使用 ChatGPT 呢？（twitter@AutismCapital）

但無論如何，ChatGPT 在 AI 社區內外的「病毒式傳播」，使它在用戶數量增長方面達到了前所未有的高度。

發布兩個多月引爆社區，ChatGPT 經歷了啥

自去年 11 月 30 日 OpenAI 重磅推出 ChatGPT 以來，這款 AI 聊天機器人迅速成為 AI 界的「當紅炸子雞」。一經發布，不少網友更是痴迷到通宵熬夜和它對話聊天，就為了探究 ChatGPT 的應用天花板在哪裏，經過試探不少人發現，ChatGPT 似乎像個全能戰士，可以聊天、寫代碼、修改 bug、做智能音箱、寫神經網絡……

ChatGPT能編寫程式

ChatGPT 剛剛上線不久，OpenAI CEO Sam Altman 曾在推特上自豪的表示表示。「ChatGPT 剛滿 5 天，它的用戶已經突破 100 萬大關！」

ChatGPT的發展超乎相象（twitter@sama）

與其他在線服務相比，ChatGPT 是最快突破百萬用戶的服務：

ChatGPT會否令AI發展得更成熟？（圖源：https://twitter.com/trtworld/status/1621114206131986436）

但是！就在這個迅速發展的節骨眼上，ChatGPT 卻遭到了一系列封殺。最先被曝出封禁 ChatGPT 的可能就是 Stack Overflow 了，原來在試用了一段時間後，人們很快發現，雖然 ChatGPT 以接近人類的方式回答提示，但它給出的答案可能存在缺陷。ChatGPT 有時會給出看似合理但不正確或荒謬的答案。

Stack Overflow 官方給出的理由是：「雖然 ChatGPT 產生的答案錯誤率很高，但我們很難看出來它哪裏錯了。這會造成問題回答魚目混珠的情況。」

Stack Overflow封禁ChatGPT的使用

對於這一問題，Sam Altman 也曾表示：「我們正在試圖阻止 ChatGPT 隨機編造，現階段讓其與當前技術保持平衡是很棘手的。隨着時間的推移，我們會根據用戶反饋來改進它，相信 ChatGPT 會變得更好。」

不止 Stack Overflow，國際機器學習會議 ICML 也禁止徵稿使用大型語言模型（如 ChatGPT）生成的論文，除非生成的文本是作為論文實驗分析的一部分呈現。Nature 也明文規定，ChatGPT 等大模型不可以成為作者。

就在本周，arXiv 正式規定預印本不允許以 ChatGPT 等工具為作者。

此外，美國一些教育機構由於擔心 AI 工具會破壞教育，已經在其網絡和設備上阻止對 ChatGPT 的訪問。

不過一系列封禁措施，也沒能阻擋 ChatGPT 勢如破竹的勢頭。

2023 年開年，微軟向 ChatGPT 背後的公司 OpenAI 洽談投資 100 億美元事宜，與此同時，OpenAI 的估值將達到 290 億美元，沒過幾天，微軟又追資數十億美元，以加深與 OpenAI 合作，主要目標是與Google母公司 Alphabet 展開更多競爭奠定基礎。

ChatGPT與微軟合作，會帶來什麼改變。

微軟方面表示計劃將 ChatGPT 整合進必應，直接針對用戶的一些搜索進行個性化回答。這一決定讓Google壓力倍增，過去一個月裏，Google創始人拉里・佩奇（Larry Page）、謝爾蓋・布林（Sergey Brin）與公司高管一直在開會，討論新型 AI 聊天機器人。有報道稱Google即將發布新的 AI 產品「Apprentice Bard」，旨在實現與 ChatGPT 類似的功能 。

OpenAI 這邊也沒閒着，1 月 31 日 ChatGPT 宣佈重要更新：提升了「真實性」和「數學能力」。但由於「更新說明」過於模糊，人們還需要經歷一個對新能力的探索過程。

回過頭來看，從發布到現在，圍繞 ChatGPT 的消息已是滿天飛，霸榜各大熱點討論板塊，其實距離它的發布才過去兩個月多一點，關於未來 ChatGPT 的發展走向，我們可以期待一波。

參考鏈接：

https://www.businessinsider.com/chatgpt-may-be-fastest-growing-app-in-history-ubs-study-2023-2

https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/



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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】