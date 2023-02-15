財政預算案｜澳洲會計師公會籲煙草稅增一倍　派8000元電子消費券

新一年財政預算案即將在2月22日（下周三）公布，澳洲會計師公會建議提高煙草稅，以降低吸煙率並減輕公共醫療系統的負擔，同時建議派發「雙重電子消費券」。



澳洲會計師公會表示，鑒於2022至23 財年預計財政赤字高達1,260億元，而財政儲備預計為8,200億元，香港需要採取大膽行動吸引人才、改善環境和促進經濟發展。

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚指出，香港的低稅率及簡單稅制對吸引企業和投資至關重要。希望政府與內地政府部門商討，優化内地與香港避免「雙重徵稅安排」，重啟「資本投資者入境計劃」，並將該計劃的資格擴大至中國公民。

同時，公會建議提高煙草稅，以降低吸煙率並減輕公共醫療系統的負擔。若煙草稅增加 100%， 將爲2023至24財年增加約80億元的額外收入。政府還應考慮對不可回收的塑料製品實施徵稅，旨在減少塑料消耗和產生的廢棄物。

此外，澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴表示，雖然本港目前有必要逐步從之前的擴張性財政政策收緊，不過若政府認為有利經濟復甦，可以派發「雙重電子消費券」，所有合資格的香港居民獲派金額為2,000元，而弱勢社群可額外獲派6,000元，即合共8,000元。

另外，公會期望政府能將中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」和「預先批核還息不還本」計劃的申請期限延長一年。