財政預算案｜畢馬威籲縮短取得永久居民資格年期至4年　以爭人才

新一年財政預算案即將在2月22日（下周三）公布，畢馬威中國預測2022/23年度將錄得1,209億元赤字，較政府預計563億元赤字增近一倍，料截至今年3月底，財政儲備有8,362億元。



為刺激經濟及吸引人才，該行建議派5,000元消費券及高齡津貼，並縮短特定人才轉永久居民的年限。

籲派5,000元消費券及高齡津貼

畢馬威中國表示，財赤較政府估計增倍的原因是土地相關收入較原先估計少350億元，印花稅收入較原先估計少400億元，但防疫措施放寬及香港與內地、世界各地通關為轉虧為盈提供契機。

因此及時善用儲備，可以刺激經濟，畢馬威中國建議，向合資格人士派發5,000元消費券，及向70歲以上香港居民派發高齡津貼5,000元現金，並提供一系列的稅款、差餉寬減。

建議縮短人才轉永居年期至4年

針對「你好，香港！」宣傳活動，畢馬威中國建議為由2023/24年度内新受雇的旅遊業從業員提供為期3個月、每月3,000元的工作津貼；擴大旅遊業額外支援計劃，向每間合資格持牌旅行代理商提供供一次過現金津貼；向航空支援服務公司及跨境客運業提供一筆過資助。

短中期措施方面，畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，為吸引人才來港，政府可﻿就重點企業向香港人才提供的股份獎勵豁免薪俸稅；使優質人才入境計劃、高端人才通行證計劃和稅收優惠，例如家族辦公室的稅收優惠制度；相關申請人或員工可獲得香港永久居留權的年限從7年縮短至4年。

料2023/24年度仍錄赤字

至於長期措施方面，畢馬威中國稅務合夥人何家輝建議，政府採用8.25%減半利得稅徵稅，同時釐清出售股份和其他股權投資的定義，將其界定為資本收益且不徵稅，以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件。

該行預計，消費券相關支出為330億元，提振本港GDP 0.7%。而利得稅、薪俸稅豁免對財政有滯後影響，令政府入息稅相關收入減少，料2023/24年度仍錄赤字。