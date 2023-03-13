SVB｜加拿大接管SVB矽谷銀行在加分行
加拿大銀行業監管機構周日（12日）宣布，接管美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）（SIVB.US）在當地的分支，並將尋求法院頒布清盤令其結束業務，保護該分支債權人的權益。
加拿大金融機構監管辦公室（OSFI）負責人Peter Routledge在聲明表示，在美國監管機構上周五（10日）關閉矽谷銀行之後，OSFI通過暫時控制矽谷銀行加拿大分支，正採取行動保護其債權人權益。他澄清加拿大矽谷銀行分支並無接受加拿大人的存款，當前情況是美國矽谷銀行特有情況所造成的結果。
OFSI表示，SVB於2019年獲得在多倫多開設外國銀行辦事處許可，該辦事處主要是向企業客戶提供貸款，不接受商業或零售存款。
監管文件顯示，SVB加拿大分支截至去年底擁有8.64億加元（6.27億美元）的資產，其中包括4.35億加元的抵押貸款，是2021年底的兩倍多。
SVB矽谷銀行(硅谷銀行)的危機是如何導致？
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矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
傳奇對衝基金大佬Bill Ackman稱如果美國政府補積極營救，就會導致大災難。全美國3500名CEO聯署向政府求救。但是美國財長耶倫說：不打算提供大規模救助。這家銀行跟香港12間上市公司有業務往來，是否會發展成金融風暴，請留意看這裡的最快更新。
美國矽谷銀行是甚麼來頭？
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）（SVB）是一家美國大型商業銀行，總部位於加利福尼亞州聖克拉拉。該行是矽谷本地存款最多的銀行。
矽谷銀行最近到底發生了甚麼事？
矽谷銀行的母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）在今年3月9日暴露鉅額虧損，其後更增資失敗。3月10日，美國監管機構關閉矽谷銀行，並由美國聯邦存款保險公司接管銀行存款，成為美國金融史上第二大銀行倒閉事件。