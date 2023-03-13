SVB｜加拿大接管SVB矽谷銀行在加分行

加拿大銀行業監管機構周日（12日）宣布，接管美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）（SIVB.US）在當地的分支，並將尋求法院頒布清盤令其結束業務，保護該分支債權人的權益。



加拿大金融機構監管辦公室（OSFI）負責人Peter Routledge在聲明表示，在美國監管機構上周五（10日）關閉矽谷銀行之後，OSFI通過暫時控制矽谷銀行加拿大分支，正採取行動保護其債權人權益。他澄清加拿大矽谷銀行分支並無接受加拿大人的存款，當前情況是美國矽谷銀行特有情況所造成的結果。

OFSI表示，SVB於2019年獲得在多倫多開設外國銀行辦事處許可，該辦事處主要是向企業客戶提供貸款，不接受商業或零售存款。

監管文件顯示，SVB加拿大分支截至去年底擁有8.64億加元（6.27億美元）的資產，其中包括4.35億加元的抵押貸款，是2021年底的兩倍多。