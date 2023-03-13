SVB｜對沖基金經理Bill Ackman﹕縱聯儲局出手 仍有銀行可能倒閉
撰文：張偉倫
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美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）於上周五（10日）倒閉，至周日（12日）另一間銀行Signature Bank亦被監管當局關閉。對沖基金經理Bill Ackman於Twitter發帖文，認為縱使聯儲局進行干預，或會有更多銀行出現問題。
他指出若無聯儲局出手干預，市場便會出現擠兌，令數百萬人造成巨大的經濟損失及困難。雖然當局已作出干預，但可能會有更多銀行倒閉，惟政府現在有一個明確的路線圖以說明政府如何管理它們。
他指出最重要的是政府已發出民眾可以信任銀行系統的訊息。若民眾對銀行體系失去信心，屆時只剩下3家或4家大到不能倒的銀行，當地社區及區域銀行系統將崩潰。
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SVB矽谷銀行(硅谷銀行)的危機是如何導致？
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矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
傳奇對衝基金大佬Bill Ackman稱如果美國政府補積極營救，就會導致大災難。全美國3500名CEO聯署向政府求救。但是美國財長耶倫說：不打算提供大規模救助。這家銀行跟香港12間上市公司有業務往來，是否會發展成金融風暴，請留意看這裡的最快更新。