SVB｜對沖基金經理Bill Ackman﹕縱聯儲局出手　仍有銀行可能倒閉

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）於上周五（10日）倒閉，至周日（12日）另一間銀行Signature Bank亦被監管當局關閉。對沖基金經理Bill Ackman於Twitter發帖文，認為縱使聯儲局進行干預，或會有更多銀行出現問題。

他指出若無聯儲局出手干預，市場便會出現擠兌，令數百萬人造成巨大的經濟損失及困難。雖然當局已作出干預，但可能會有更多銀行倒閉，惟政府現在有一個明確的路線圖以說明政府如何管理它們。

他指出最重要的是政府已發出民眾可以信任銀行系統的訊息。若民眾對銀行體系失去信心，屆時只剩下3家或4家大到不能倒的銀行，當地社區及區域銀行系統將崩潰。