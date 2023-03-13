洪灝：SVB矽谷銀行——當美債變成了血債

【SVB矽谷銀行/ 硅谷銀行/ 金融風暴/ 美股】矽谷銀行（SVB）由美國存款保險公司正式接管，股票停牌。矽谷銀行曾是美國存款增長最快的銀行，一度存款年增長從600億美元飆升至1200億美元，遠遠超過了美國最大的銀行極品摩根。2020年新冠疫情之後，美聯儲用貨幣政策抗疫，家庭儲蓄存款一度達到約10,000億美元，廣義貨幣M2增長超25%。很多人看多美股，認為這些巨量的閒置現金總有一天會入市化身為股票。顯然，很多人忘記了會計複式記賬原則——有借必有貸。

對於像矽谷這樣的銀行來說，一千多億美元的存款，賬本上全是矽谷最大最藍的創投公司和科技新貴，包括了矽谷教父Peter Thiel的創始人基金Founder's Fund，它應該如何進行流動性管理？既然美國聯儲局利率是零，那麼就都買全世界最安全的資產——短期美債吧。還可以吃點利息，掙點小錢。然而好景不長。

到了2021年底，美國通脹開始大幅飆升，美聯儲貨幣政策開始拿捏不住，短端美債收益率同時開始大幅上揚，導致了美債2022年的暴跌是1800年、兩百多年有史以來之最。突然，全球最安全的資產變成了風暴之眼（如圖）。

此刻，矽谷銀行賬上的美債持倉開始血虧。即便是還沒有賣，記賬上也需要以市價來計算mark to market。矽谷的市價計價的損失已經超過了其股本總額。評級公司一刻也沒有耽誤，開始準備下調矽谷銀行的評級。但存款利率依然接近零。美國老百姓也不想就這麼眼睜睜地被收割，開始把銀行存款取出來買現在收益率已經接近4%的貨幣基金。

如果矽谷銀行大幅上調存款利息，那麼它的利差收入就會減少，還要支付額外的流動性。這時，矽谷發現自己進退維谷。矽谷的投行高盛看到了這個佣金機會，開始建議矽谷賣掉一部分美債組合，同時賣22.5億美元的股票以補充資本金。

這個主意，真是餿得不能再餿：融資路演時被迫披露的數據顯示，矽谷的客戶在大規模取錢，矽谷的存款大量流失。如果不是路演披露，本來市場並不知道詳情。現在，市場認為矽谷快破產了，更加速擠提。然後，就是本文開頭的那一幕。

由於矽谷都是大客戶，存款遠超25萬美元，因此矽谷銀行95%以上的存款不適應於美國存款保險上限25萬美元的保護條款。必然有很多其它地方性銀行在使用類似的手段進行現金管理。在美債短端收益率飆升的今天，它們必然面臨著同樣的風險。這也解釋了為什麼市場一廂情願地認為美聯儲將很快停止加息。顯然，屁股決定了他們的腦袋。當然，現在美聯儲的貨幣政策必須考慮對於美國銀行業的影響。

鮑叔最近總是說，要「全面考慮數據the totality of data」。10日晚，市場出於避險需求躲在美債短端，收益率開始大幅下降。很多人繼續對於美債收益率曲線歷史性倒掛不以為然。其實，收益率曲線的倒掛就是一種風險的扭曲。這種形態是不可能持續的。而它的扭轉，必將天崩地裂。雖然長期風險穩定，但是短端風險的高企。而我們需要活過了短期，才能看到長期。

但這種長期預測對於當下毫無幫助。長期，我們早死了。經濟學家這工作太容易了，太無用了。在暴風雨來臨之際，經濟學家只能告訴我們暴風雨總會過去，之後大海又將重歸平靜。 — 凱恩斯

作者：洪灝，中國首席經濟學家論壇理事、思睿集團首席經濟學家

本文來源@洪灝宏觀策略，獲「首席經濟學家論壇」轉載

