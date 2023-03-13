SVB證券行政總監曾任雷曼CFO　爆煲前過檔　2019年被收購今研回購

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）倒閉後，不少人都聯想起2008年雷曼兄弟破產事件，擔心另一次金融海嘯重現，更有人尋找責任者，Joseph Gentile就是其中之一。



Joseph Gentile曾任雷曼兄弟全球投資銀行財務總監，目前在SVB工作，不過並非倒閉的矽谷銀行，而是SVB證券（SVB Securities）的行政總監（Chief Administrative Officer）。

Joseph Gentile曾任雷曼兄弟全球投資銀行的財務總監

Joseph Gentile夠「黑仔」

SVB Securities前身是Leerink Partners，由現時行政總裁Jeffrey A. Leerink於1995年創位，2019年被SVB集團收購，成為其投資平台，專注提供醫療保健、資本市場、股權研究及併購方面等知識，協助客戶實現其戰略及資本市場目標。

至於Joseph Gentile則於2007年加入，即雷曼兄弟破產前已「跳船」。不過他被指要「負責」，主要因為他過往職場生涯！

他於安達信會計師事務開展其職業生涯，但該事務所早在2002年因安然財務事件而倒閉，加上「雷曼兄弟」背景，令不少網民覺得Joseph Gentile「拖累」SVB。

SVB Securities亦發聲明，指公司會繼續其獨立運營，不受矽谷銀行被接管的程序影響，（SVB Securities網頁）

SVB Securities：繼續獨立運營

其實Joseph Gentile經驗豐富，他曾擔任美國銀行全球企業和投資銀行的首席財務官，領導資本市場部，亦在摩根大通工作10多年。

SVB Securities管理層於矽谷銀行倒閉後，據報已經隨即研究從母企回購公司的方案，以確保照常營運。

SVB Securities亦發聲明，指公司會繼續其獨立運營，不受矽谷銀行被接管的程序影響，又指公司擁有強大的客戶基礎及穩健財務狀況，擁有健康資產負債表、遠高於監管要求的資本水平，亦沒有未償債務。

另一方面SVB行政總裁Greg Becker與財務總監，二人在該行「爆煲」兩周前，分別賣出價值357萬美元（約2,784.6萬港元）和57.5萬美元（ 約448萬港元）股份。

Greg Becker於矽谷銀行倒閉後，已經離開三藩市聯儲銀行董事會成員一職。