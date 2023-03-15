香港3年累計流失19萬勞動力　調查機構指未來2年缺人手情況更嚴峻

受疫情及移民潮衝擊，本港勞動人口在過3年大減約19萬人。萬盛寶華（2180）高級副總裁徐玉珊指出，勞動人口大跌為人才問題結構性因素，短期內難補充19萬勞動力。同時目前經濟復蘇，各行各業均難招聘人手，預料未來一﹑兩年人才短缺問題會更嚴峻。



對於港人移民及海外人才離去，徐玉珊指出人才流失有不同原因，日後會否回來亦是問號，認為相關人士希望定居於經濟發展正面及對前途好的地方。若不太習慣或無法找到合適的工作亦會回流，惟亦未必一定回來。她又指出愈來愈多企業不介意由居於海外員工處理本港業務。

籲企業提供晉升機會

至於緩解人才荒的建議，徐玉珊指出香港考慮是否有職位需要輸入外勞，同時企業亦不能只靠政府，須作多方面提升，如增加內部培訓及提供晉升機會﹑改善薪酬及福利等。

她指出不少企業以外判形式及聘請臨時員工緩解人手短缺問題，亦有更多公司容許海外員工處理香港業務。企業亦需構思如何轉型，應用人工智能及自動化技術，以增加效率，有助減省人手。

85%受訪港企業指面臨人才短缺問題

據ManpowerGroup公布的人才短缺調查顯示，85%香港僱主面對人才短缺問題及招聘困難，為17年新高，亦較去年的調查高出2個百分點，及較全球平均的77%為高。

調查在今年2月於香港進行，合共訪問510名僱主。結果顯示首5大短缺技能為資訊科技及數據（43%）﹑工程技術（28%）﹑銷售及市場推廣（25%）﹑有關環境﹑社會和管治的風險管理及資訊（22%），以及可持續發展及環境相關技能（21%）。