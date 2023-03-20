瑞銀四折購瑞信　美股盤前瑞信挫六成　瑞銀跌一成半

瑞銀（UBS）以股份收購瑞士信貸（Credit Suisse，CS），交易價值為30億瑞士法郎。交易公布後，兩個銀行的股價急挫。

瑞信於美股盤前時段，急挫近六成，最新報0.816美元，跌1.195美元或59.5%；瑞銀盤前亦跌15%報15.48美元。

瑞銀（UBS）宣布以30億瑞士法郎收購瑞信（Credit Suisse，CS），瑞銀會透過發行股票支付收購代價。每股瑞銀股份，將換取22.48股瑞信，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，整體作價為30億瑞士法郎。聯儲局及英倫銀行等監管機構表示歡迎。