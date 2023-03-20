瑞銀四折購瑞信 美股盤前瑞信挫六成 瑞銀跌一成半
撰文：許世豪
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瑞銀（UBS）以股份收購瑞士信貸（Credit Suisse，CS），交易價值為30億瑞士法郎。交易公布後，兩個銀行的股價急挫。
瑞信於美股盤前時段，急挫近六成，最新報0.816美元，跌1.195美元或59.5%；瑞銀盤前亦跌15%報15.48美元。
瑞銀（UBS）宣布以30億瑞士法郎收購瑞信（Credit Suisse，CS），瑞銀會透過發行股票支付收購代價。每股瑞銀股份，將換取22.48股瑞信，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，整體作價為30億瑞士法郎。聯儲局及英倫銀行等監管機構表示歡迎。
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瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。