瑞信AT1債最大買家據報為PIMCO　周一有機構以折讓98%價格撈底

在瑞士政府促成下，瑞銀（UBS）宣布以30億瑞士法郎作價收購瑞信（Credit Suisse，CS），交易方案之一為將瑞信發行﹑總值160億瑞士法郎的額外一級資本債（AT1）悉數撇賬。有關安排引起市場人士對其他銀行發行的AT1債有戒心，觸發銀行股﹑債價均在周一（20日）下挫，連帶保險股亦受波及。那些機構瑞信AT1債買家？據《彭博》引述消息指出，PIMCO及景順為瑞信AT1債最主要買家，其中PIMCO持有規模約8.07億美元。



報道又指出PIMCO亦持有瑞信優先債，規模約30億美元，部份債券價值，以每1歐元面值計，較上周五（17日）收市價上升0.25歐元，或可以彌補部份AT1損失的缺口。

報道亦引用數據，指出景順持有瑞信AT1債規模約3.7億美元，資產管理公司貝萊德在今年2月底時持有規模約為1.13億美元。知情人士指出，在最近數周貝萊德已減持部份瑞信AT1債。

報道指出PIMCO及貝萊德的代表不予置評，景順則未有回應。

瑞信獲瑞銀提出收購，惟該行發行的AT1債變成「廢紙」。（資料圖片）

此外報價系統顯示，尚有人以2美仙價錢收購由瑞信發行﹑面值為1美元的AT1債。《彭博》引述消息指出摩根大通及摩根士丹利等，願以2美仙收購瑞信AT1債，並於周一紐約交易時段以5美仙沽出，又指出法巴等銀行亦有參與類似交易。高盛於周日（19日）亦有為相關債權交易作準備。

因為瑞銀收購瑞信的交易尚未完成，所以瑞信AT1債券還沒有被監管部門正式清零，亦有投資者指出，若AT1被清零﹑瑞信股價亦應清零。Brandywine Global Investment Management基金經理Bill Zox指出，縱使監管機構有權註銷AT1，惟條款仍有修改的可能性。報道指出摩通及法巴代表拒絕置評。