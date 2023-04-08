第二季基金市場關注「FLAG」　港股市場可留意經濟復甦股｜伍禮賢

過去三月份影響環球市場因素眾多，矽谷銀行倒閉以及瑞士信貸銀行的財務審計風波對投資市場帶來衝擊，觸發投資者對金融業的憂慮。同時，這也在一定程度上影響了美國聯儲局未來在利率制定政策方面的計劃。另一方面，外圍通脹水平仍維持在相對較高位置，其中歐元區及美國公佈2月份通脹分別錄得按年增長8.5%及6%。通脹水平未回落至預期目標，同時環球經濟又面臨下行風險，導致環球投資市場出現較大的波動，亦帶動部分資金流入黃金等避險產品。

第二季留意「FLAG」

而在接下來的第二季，投資者不妨留意「FLAG」投資概念，當中「FLAG」分別是代表「Fiscal Supportive」（政策支持版塊）、「Low Volatility Income Players」（低波幅高息之選）、「Asset Allocators」（靈活資產配置）及「Green Global Investment」（環球綠色投資）。

預期第二季內地將在第一季的基礎上，延續復甦步伐，其中工業及消費有望受惠內地國策支持，成為經濟反彈的重點受惠板塊；而面對市況波動，具備低波幅的投資級別債券往往可以提供較為理想的防守性；至於具股債混合的靈活資產配置策略，則可為投資者在進取與保守之間，取得平衡點，進而達至進可攻退可守的多元化部署；而長線而言，ESG或綠色基金產品，仍將受惠環球各國對這個發展方向的長期支持及長遠投資。在第二季，投資者不妨對上述主題相關的基金產品作出重點留意。

伍禮賢指出，可以留意主營業務位於粵港澳大灣區的深圳高速公路（0548）及越秀交通基建（1052）。(深高速網頁擷圖)

港股市場捕捉復甦機遇

第一季內地兩會制定今年全年經濟增長大約5%的目標，並繼續將穩增長為首要任務。而內地首兩月經濟數據整體呈現企穩回升態勢，工業增加值及固定資產投資均優於市場預期，反映目前內地經濟仍處於恢復階段，相信二季度在低基數效應下將明顯反彈。

預期其中一個受惠板塊為基建。基建為穩增長重要抓手，畢竟基建涉及多個行業，包括重型機械、水泥建材、其他大宗商品及人員流動，均需要依靠陸路運輸，因此公路股具追落後條件。股份選擇方面，可以留意主營業務位於粵港澳大灣區的深圳高速公路（0548）及越秀交通基建（1052）料將受惠當區的城市化及工業化發展，及內地與香港全面通關。

另一可關注領域則為內需。隨著疫情影響減退，內地經濟進入疫後的增長模式，消費信心有望持續復甦。其中體育用品股經歷前期調整後，現時估值已顯得相對吸引，投資者不妨關注兩大龍頭李寧（2331）及安踏（2020）。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。