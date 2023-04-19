國際米價好貴！　受累俄烏戰爭加產米國失收　料貴米價延續至明年

無飯不歡者當心將要捱貴米！國際評級機構惠譽（Fitch）旗下Fitch Solutions指出，2023年全球稻米產量恐出現近20年來最嚴重的短缺，目前米價已處於10年來高位，或會影響全球高位35億食米人口；又預料今年米價將會高企。

導致米價上揚的原因，除卻產米國中國及巴基斯坦受到天氣影響外，俄烏戰爭亦屬成因。



據《CNBC》報道，Fitch Solutions最新一期「國家風險與產業研究」報告顯示，目前米價高企情況將會延續至明年；又預料2022/23季度全球稻米缺口達到870萬噸，為自2003/04季度以來最大缺口。當年稻米短缺量達到1,860萬噸。

報告指出目前國際米價為每公擔（約45.4公斤）17.3美元，即每公斤約2.97元，預料至明年每公擔米價將降至14.5美元，即每公斤2.49元。

今年稻米缺口近20年來最大

報告指出稻米是亞洲不少市場的主要食糧，稻米價格是食品通脹的主要項目，亦是食品安全關鍵。

巴基斯坦佔全球稻米貿易量7.6%。面對洪水影響預期今年稻米產量下跌31%，預料各稻米主要進口國如印尼﹑菲律賓﹑馬來西亞及非洲國家會受到影響。

通泰行第三代掌舵人李豐年指出，香港主要入口泰國香米，目前未見受到影響（黃舒慧攝）

李豐年料本港米價受影響有限

內地及巴基斯坦稻米產量下降，導致國際米價高企，香港又會否受到影響。糧油入口商通泰行李豐年指出，內地及巴基斯坦白米失收影響相信不大，亦暫時未聽聞有大影響。他指出產自內地的米數量，佔本港進口約5至6%，所以影響不大。

他進一步指出入口自泰國的米價未見有太大影響。由於香港消費者主要食用來自泰國的香米，本身香米價格亦較高，暫時未聽聞有「搶香米」情況；同時香米上一造的收成期在去年底，下一造收成則在今年年底，所以本港米價並無受到太大影響。

他笑言是「怕米貴」，但相信是白米價價格或會受到影響，惟香米價格應不受影響。