想捕捉投資時機？　呢兩件事必要做！｜伍禮賢

近段時間港股處於季度業績公佈高峰期，因此不少企業的業績數據或在短期內主導股價表現。而投資者在留意業績數據的時候，通常會對期內的營運數據進行按年或按季來比較。主因部分行業的業務性質具明顯的季度周期，按年比較可以有效排除不同周期之間的直接比較；而按季比較，則可以更為直接地把握最近期間企業的經營發展變化。

雖然以上均是常用手法，但有時對於不同的特定情況，其參考價值亦會有所不同。近日中海油（0883）公佈其今年首季業績報告，期內受到國際原油價格下跌影響，歸屬股東淨利潤錄得按年下跌6.4%。但業績後首個交易日，中海油股價高開高走，一度升超過3%，並逼近近10年的股價高位。

筆者認為，業績倒退下的股價走強，主要反映以下幾方面因素。首先，今年首季布倫特原油期貨均價為每桶82.16美元，而中海油的平均實現油價為每桶74.17美元，兩者分別錄得按年下跌16.1%及23.9%，而中海油最終淨利潤的下跌幅度只有6.4%，遠較油價下跌幅度要小。這當中又反映出兩個細節，第一，中海油的桶油主要成本在2020年創下超過10年的低位26.34美元後，2021及2022分別回升至29.49美元及30.39美元。來到今年首季，中海油的桶油主要成本再度下降至28.22美元，為除了2020年外的超過10年低位。第二，雖然中海油不可避免受到油價下跌所拖累，但其天然氣業務的銷售收入增長強勁，期內收入增速達19.9%，某程度上抵消了油價下跌帶來影響。

布油去年曾迫近140美元

其次，去年布油期貨一度逼近每桶140美元，期內中海油的平均實現油價為每桶97.47美元。但在股價的升幅表現，並非反映長期油價將處於這個位置。當時俄烏戰爭剛爆發，原油供應的短暫壓抑加上市場的憂慮反應，導致油價短時間急劇飆升。因此，當時市場給予中海油的估值，是結合了油價在未來中長期一段時間將會出現回落的預期。而這也成為目前油價回落，市場給予中海油估值並未產生太大變化的原因。

因此，綜上所言，筆者認為在對企業業績作出分析時，除了比較數據在不同時期的變化外，還需結合業績前市場對行業發展的合理預期，才能更好捕捉投資市場的動向。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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