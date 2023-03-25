港鐵新調整票價可加可減機制　對公司收入影響多大？｜伍禮賢

港鐵與香港居民生活息息相關，2022年港鐵平均日均載客量約為416萬人次。而港鐵在過去一周宣佈，將檢討先行票價調整機制。換言之，這個機制的變動將對本港數百萬人的日常交通開支帶來影響。那麼這個影響究竟屬好屬壞？

港鐵現行的票價調整機制是根據2017年修改後一直所延用，其原理是每年參考本港綜合物價水平及工資水平兩者的上升幅度，再扣減過去幾年港鐵在車務營運業務表現所對應的百分比數字（此亦被稱為「生產力因素」），最終得出一個可增可減的百分比數字，此亦是大家平時所聽到的「可加可減」機制。

而新的調整機制，還是每年參考本港綜合物價水平及工資水平兩者的上升幅度，只是最後的「生產力因素」扣減部分由車務營運業務表現所對應的百分比數字，變成了當年港鐵來自香港物業發展的利潤，同時根據這個利潤的多與少，將扣減數字設定在0.6%至0.8%。換言之，這個變化有兩個，第一是原來機制與港鐵車務業務相關，現調整為與物業發展相關；第二是新機制的扣減部分限定在0.6%至0.8%的固定區間。

我們來看新機制對乘客票價的影響。由於改動只發生在「生產力因素」，參考過去10年即2013至2022年，港鐵在舊機制下「生產力因素」所計算出來的扣減百分比，有9年均為0.6%，其中只有2017年為零。而由於新機制的扣減部分限定在0.6%至0.8%的區間，即是說參照過去10年，未來扣減百分比只會增加，不會減少，最多減多0.2個百分點，這對普羅乘客而言，是一個優惠因素。

港鐵日前宣布，調整票價可加可減機制。圖為行政總裁金澤培。

但同時值得留意的是，上述只是討論了本輪調整的部分。對於沒有調整的部分，也即是本港綜合物價水平，以及工資水平，如果參考香港政府統計處最新資料，2012至2021年十年間，香港綜合消費物價指數的按年升幅介乎0.3%至4.4%，均值為2.7%；而工資水平方面，參考2009至2018年香港四人家庭入息水平，按年升幅介乎0.0%至10.5%，均值為6.2%。按照票價調整機制公式，在兩者的綜合影響下，非「生產力因素」得出來的增加幅度估算約為4%至5%。這個數字，相對就顯得本次「生產力因素」調整，對總體帶來影響有限。

至於對港鐵帶來的影響，根據港鐵最新公佈去年全年業績數據，香港車務營運收入約為134億元，假設其他因素不變，而票價因「生產力因素」下降0.2%，則收入減少約2,700萬港元，佔港鐵去年總體收入不足0.06%，同樣影響有限。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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