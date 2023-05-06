經濟活躍度提升　火電股盈利可改善　華能潤電可留意｜伍禮賢

內地經濟正在復甦，但是復甦表現有所側重。目前消費領域表現不俗，但工業相對表現出一定波動性。首季工業表現勝預期，但4月份製造業PMI數據再度收縮。不過整體來說，經濟運行仍然呈現企穩回升態勢。未來，相信在工廠開工量上升的拉動下，傳統的電力需求將會回升，加上隨著煤炭供應上升但價格回落，有利於火電行業的經營環境改善，並提升相關公司的盈利能力。

需求上升與成本下降

從宏觀面來看，國家統計局公佈內地3月發電量為按年增加5.1%，首季累計增加2.4%，較首兩個月增加0.7%加快，其中火電發電量由降轉升，按年增長9.1%，同時首季全社會用電量按年增長3.6%，同樣較首兩個月增長2.3%加快，數據反映內地用電需求在經濟重啟及農曆新年後明顯上升。根據內地中小企業協會發布調查數據顯示，首季中小企發展指數創逾兩年來最大升幅，開工率大幅回升，復工達產率則穩步提升，意味生產生活需求恢復下，第二季的發電量有望繼續回暖。

另一方面，國際煤炭價格在2021年明顯上升，拖累火電企業經營承壓。不過近年煤電發電量回穩，加上電價上升及進口煤和內地煤價成本下跌，相關公司的盈利開始見改善。隨著工業活動持續復甦，以及夏天的電力消費旺季來臨，將更有利行業營運表現，根據國網能源研究院的《2023中國電力供需分析報告》，預計今年夏季內地大部分地區氣溫或偏高，而且受去年基數影響，第二及第四季度用電增速明顯高於第一及第三季度用電增速，因此倘若今年再出現持續性的高溫，料用電量需求較高的情況或可延續至第三季。

華潤電力及華潤集團早年宣布收購英國離岸風力發電場30%股權，該發電場位於英國諾福克郡海岸附近。（Dudgeon Holdings圖片）

留意華能國際及潤電

至於港股電力行業企業表現，行業龍頭之一的華能國際電力（0902）首季業績扭虧為盈，股價在近期亦明顯走高，至於華潤電力（0836）股價亦跑贏大市，兩間公司近年均積極發展可再生能源，加快轉型升級步伐，值得留意。

華能國際電力屬於內地最大的上市發電公司之一，今年首季由虧轉盈，收入652.69億元人民幣，按年持平，不過轉賺22.5億元人民幣，去年同期虧損9.56億元人民幣，主要是受惠煤價下降及電價上升，其中火電虧損大幅收窄98%，公司近年大力推進綠色低碳發展，截至去年底，公司的天然氣發電、水電、風電、太陽能發電等清潔能源發電裝機佔比26.07%。

至於華潤電力近年除了傳統發電外，亦加速發展可再生能源，目標是於2025年底，可再生能源裝機佔比超過50%，截至去年上半年的佔比為33%，另外公司早前建議分拆旗下華潤新能源控股於A股上市，分拆完成後，華潤新能源仍為公司附屬，將繼續通過華潤新能源開展風電及光伏發電業務，並續納入公司的合併報表範圍。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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