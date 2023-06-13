蘋果股價再創新高　市值挑戰3萬億美元　傳iPhone 15將加價

撰文：張偉倫
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iPhone生產商蘋果股價於周一（12日）創新高，市值迫近3萬億美元（約23.4萬億元），收市報183.79美元，升1.6%，市值為2.89萬億美元（約22.5萬億元）。
按截至今年5月底時，港股市場整體市值為32.8萬億元，即一間蘋果已等同接近整個港股市值的68.7%。

傳新一代iPhone將加價

有報道指出，公司將於今年秋天新一代iPhone系列，更有傳該系列（iPhone 15）產品將加價100至200美元，加幅介乎10至20%，其中高階款iPhone 15 Pro Max將加價200美元。

至於最高規格的iPhone 15 Pro Max的1TB版本，售價底高達1,800美元（約14,100元）成為史上最貴的iPhone。

據外電報道，受到成本上漲及通脹等因素，去年推出的 iPhone 14高階款已加價80至172美元，不排除今年推出的新機款將加價200美元，加幅為歷來最大。

iPhone為蘋果旗下皇牌產品。

市場人士預期，由於iPhone 15系列產品規模大幅升級，或觸發新一波換機潮，加上關鍵零組件成本上揚，預料新款將最少加價1成。

目前iPhone 14 Pro Max 1TB版本售價為13,599元，即iPhone 15 Pro Max 1TB版本將加價3.6%。

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