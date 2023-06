iOS 17、iPadOS 17大更新!WWDC 2023展示iPhone 15新功能|WWDC 2023發布會非常精彩,除了令人注目的Vision Pro外,還有全新的MacBook Air 15吋以及Mac Studio、Mac Pro。其實iOS 17及iPadOS 17都有不少令人注目的新功能,相信當中不少將會是iPhone 15或新iPad的重點功能,令人期待。



今次iOS 17帶來了重大更新,尤其針對通訊應用程序進行了改進。AirDrop分享功能更加方便,智能輸入文字的升級大大提高了打字速度和準確性。此外,iOS 17還引入了兩個全新功能:「日記」應用程序和「待機模式」,帶來了全新的體驗。

雖然今次iOS 17看起來不太多注目功能,但仍有不少新功能值得一用,

.實用「電話」功能升級

「電話」app中,用家可以個性化自己的「個人聯絡海報」,為來電顯示創造獨特的外觀,還可以編輯和美化照片或Memoji,包括添加引人注目的排版和字體顏色。此外,新增的「Live Voicemail」功能讓用戶可以即時看到留言的轉錄文字,並決定是否接聽來電。

FaceTime現在支持語音和視頻消息,用戶可以在通話未接通時分享消息,供對方在方便的時候查看。用戶還可以在FaceTime通話中使用「Reactions」功能表達自己的感受,例如心形、氣球、煙花、雷射光、雨點等。此外,FaceTime還延伸至Apple TV,通過「相機接續互通」功能,用戶可以在家庭電視上進行視頻通話。

.AirDrop互換聯絡資訊

「AirDrop」和「NameDrop」讓分享更輕鬆,用家只需將兩部iPhone或將iPhone與Apple Watch靠近,就可以輕鬆地分享聯繫人資料。還可以與周圍使用iPhone的親朋好友分享內容,一起聆聽音樂、觀看電影或玩遊戲。

.自動修正更人性化

「自動修正」和「聽寫」功能經過升級,使打字輸入更加智能。新的「自動修正」功能搭載了更強的語言模型和頂尖的裝置上機器學習語言模型,提升了打字體驗和準確性。用家打字時系統會更準確地預測的文字,輕觸空白鍵,即可輕鬆輸入整個字詞或句子。「聽寫」功能也更加精準,充分發揮了新的語音辨識模型。

.活用待機模式

「待機模式」功能可以讓用戶在充電時查看信息。用家可以自訂各種時鐘風格、喜愛的照片或小工具,包括「智慧型疊放」,讓用戶能夠在需要時輕鬆瀏覽到合適的小工具。當需要離遠查看消息時使用MagSafe充電時,「待機模式」功能可以記住用戶的顯示模式。只需輕觸屏幕,就可以輕鬆開啟「待機模式」功能。

.日記新功能

全新的「日記」app幫助用家紀錄生活中的每一刻。利用裝置上的機器學習技術,根據用家最近的活動提供個性化建議,讓用家更輕鬆地記錄生活。亦可以設定提醒通知,建立寫日記的習慣。並且「日記」app可以加密上鎖,保護隱私,並確保沒有任何人,包括Apple,可以訪問用家的內容。

iOS 17 新功能

.iOS 17支援機種

iOS 17因為需要對應A12 Bionic晶片或以上,因此iPhone 8、iPhone 8 Plus及首款全屏幕的iPhone X並不能升級。

iPhone XS and XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro and Pro Max

iPhone 12 and 12 mini

iPhone 12 Pro and Pro Max

iPhone 13 and 13 mini

iPhone 13 Pro and Pro Max

iPhone 14 Pro and Pro Max

iPhone SE (2nd and 3rd gen)

iPhone X不能再升級iOS 17了

iPadOS 17鎖定界面大更新

重新設計的鎖定畫面及互動小工具,而且還有PDF及「備忘錄」app 配備全新智能功能,而「訊息」app、FaceTime 及 Safari 迎來更新以及推出全新「健康」app。

iPadOS 17 新功能

.全新鎖定畫面

iPadOS 17全新實用的「鎖定畫面」、更簡單的尋找及分享資訊方式,用家可以自訂「鎖定畫面」並與小工具互動。生動的全新相片功能讓用户將喜愛的圖片設為「鎖定畫面」,用家可從個人圖庫選擇一張相片,亦可選擇一系列動態相片以在整日隨機顯示,又或者選擇一張原況相片,每當用家喚醒 iPad 時,相片都會以流暢的慢動作效果展示。用家可從「鎖定畫面」圖庫中選擇背景圖片。另外亦可以選擇一系列生動有趣的字體風格和顏色,以自訂日期和時間的外觀,或者以喜愛的表情符號和顏色組合創作獨特設計。

全新鎖屏畫面

.內置PDF功能

另外全新iPadOS 17新增了PDF功能,不單可以直接「自動填寫」功能可智能辨識及填寫表格欄位;而且更可協同「備忘錄」app,讓用家可在 PDF 上標記及朋友或同事共同協作。「訊息」app 迎來重大更新,加入全新貼圖功能,而用户現在更能在 FaceTime 留下視像及語音訊息。而「健康」app 首次於 iPad 上登場,帶來互動圖表。

非常實用的PDF功能

Safari亦都得以升級大大提高用户工作效率,用家可以透過「瀏覽主題」將瀏覽的內容按主題分類,例如工作或個人內容。每個瀏覽主題都有獨立的瀏覽記錄、Cookies、「分頁群組」和喜好項目,輕鬆在各個瀏覽主題之間切換。「私密瀏覽」讓用户能夠使用Face ID或Touch ID鎖定正在瀏覽的視窗,並移除用於跨網站追蹤的追蹤器。

.「健康」app終於登場

iPadOS 17 在iPad上終於帶來「健康」app,為iPad全新設計的「健康」app介面,「喜好項目」迎來全新外觀,用户可透過「趨勢」、「重點」及詳細的互動圖表,深入了解自己的健康數據。iPad用家亦可在一部安全、私密的裝置上,集中一處追蹤及管理藥物、使用「經期追蹤」功能、記錄當刻感受及每日心情、以及查看自己的健康記錄等。

.iPadOS 17支援機種

iPad mini (5th gen或以後)

iPad (6th gen或以後)

iPad Air (3rd gen或以後)

iPad Pro (除了第1代12.9吋版本)

