iPhone 15的五大改進期望　祈求充電配件　第三方應用有望開放？

雖然iPhone在手機領域的地位不可撼動，但Apple用戶看到Android手機不斷研發新功能時也會感到羨慕。有趣的是，一些網友總是拿五年前的眼光去對比今天的Apple和Android，認為Android用一年就會變卡等等。實際上，與同價位的iPhone相比，同樣價格的Android手機在硬件和流暢度方面已經做得比iPhone好了，甚至iPhone折價50%的Android機，在體驗和流暢度上也不輸iPhone。



儘管如此，iPhone仍有一個法寶：無法拒絕的iOS系統。想要使用Apple的生態就必須使用iPhone。但面對當前的iPhone，很多人其實沒有使用慾望，因為它有很多落後的地方，讓人難以忍受，如果即將到來的iPhone 15系列能解決下面的五大問題，那麼iPhone的銷量很可能迎來新高峰。

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1）快充60W以上

快充技術是手機領域的一項革命性技術，對於用戶來說，續航時間是最影響體驗的因素。目前最快的快充只需10分鐘就能讓手機充電80%以上，而Apple iPhone 14系列最高才只支持27W快充，不奢望能提升到Android陣營的240W，至少也應該提升1倍以上的充電速度，達到Android的67W快充起步門檻，才能讓用戶有更好的使用體驗。

2）實現真全面屏

iPhone 14 Pro系列取消瀏海屏，改用「藥丸」挖孔屏，但挖孔尺吋還是非常巨大的，「動態島」的軟件彌補也很難遮醜。以Apple的供應鏈能力，上一個真全面屏應該也不是甚麼難事，但從Apple目前的產品更新邏輯來看，預計iPhone 15系列的升級策略很可能也就是把「藥丸」挖孔縮小一點應付了事。

3）開放第三方應用

Apple的封閉系統很好的保障了App質量和運行，但無法像Android一樣安裝第三方應用是個很大的遺憾，近期有報導稱，iOS 17將在今年秋天在歐盟地區開放側載功能，並允許第三方應用商店。 iPhone 15系列發布的時候很可能體驗到這一改變，然而，令國內用戶失望的是，Apple沒有計劃將這項功能大範圍應用，這意味著國內用戶不會享受到這個便利。

4）增強手機信號

Apple手機信號差的問題由來已久，從iPhone 7開始部分使用Intel基帶，Apple的信號問題就一直喧囂塵上，一直到全系使用Intel基帶的iPhone XS、iPhone 11的信號問題達到了頂峰，iPhone 12系列終於換回來高通基帶，但是Apple手機信號差的問題卻並沒有被解決，一直到目前的iPhone 14系列Apple手機的信號依舊很差，這一點也是部分iPhone用戶轉投Android的重要原因，期待iPhone 15系列能徹底解決這一難題。

5）標配充電器和充電線

Apple的配件價格一向被人所熟知，例如369元的矽膠保護套、749元的外接充電寶和149元的數據線等。然而，Apple最近以環保為名取消了這些配件，實際上，這其中最大的驅動力還是經濟利益。並不是每個用戶家裡都有最新的Apple充電器和數據線，Apple藉機賣更多授權配件攫取更多利益。希望iPhone 15系列能夠回歸標配充電器和充電線的傳統。

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