iOS 17無亮點？iPhone越來越Android化　除有恃無恐外還有這原因

曾經的iPhone手機是Android手機的標杆，每一次更新都引領著行業的潮流。但近年來，iPhone的更新似乎越來越缺乏創新，無論是硬件還是軟件系統，升級不僅乏善可陳，甚至還在不斷地學習Android手機的功能。



WWDC2023上備受期待的iOS 17也沒有給我們帶來太多驚喜，展示的諸多新功能也都是Android手機玩剩下的了。那麼iPhone為什麼會出現這樣的情況呢？我們來分析一下。

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iOS系統讓蘋果躺賺

首先，由於iOS系統的獨家性，iPhone沒有直接的競爭對手，只要用戶進入了iOS生態，就很難轉投其他品牌。這就導致了蘋果公司沒有太大的壓力去做出大創新，只要做出一些小改進，就能滿足用戶的升級需求，同時也能實現利潤最大化。所以，從商業角度來說，蘋果是有恃無恐的。

Android陣營卷出新高度

其次，我們要看到，國產Android手機崛起，競爭激烈，倒逼廠商技術升級。由於Android系統的開放性，市場上有很多品牌都在使用Android系統，這就形成了激烈的競爭環境。為了能夠保住市場和用戶，國產Android品牌不得不拿出200%的精力來搞產品、搞技術、搞營銷。這就導致了Android手機在硬件、軟件、用戶體驗等方面做得越來越高端，甚至超越了iPhone。當Android手機部分功能和硬件超越了iPhone後，後者在升級時就很可能會和前者撞車。

手機行業進入瓶頸期

手機行業逐漸成熟化，技術硬件瓶頸期，能升級的點越來越少。早期的手機行業還有很多空間可以發揮創新，各個品牌都有自己的特色和優勢。但隨著一個行業的成熟，能夠升級的點就會越來越少，所以對於品牌方來說，很難不再出現技術上的重疊。因此出現功能重疊和撞車也是理所當然的。

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