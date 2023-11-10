大劉劉鑾雄｜股壇狙擊手明言港股未死　有實力及資金現屬入市時機

人稱股壇狙擊手的大劉劉鑾雄，縱橫香港股壇數十年，輝煌戰績無數。在今日（10日）舉行的記者會上，亦有談及其本人對股市及經濟前景看法。明言目前港股市場未死，若有足夠資金及實力，當下正是入市時機。不過目前環球市場有多個不利因素疊加，市況較以往變得複雜。



大劉指出﹕「股市一定唔係死，若有能力及實力，最好喺呢個時候入市」。他發現有個別股票的股息率高逾6厘，可是基金經理看到發展商無法賣樓，地產又無人落標之際，便不斷劈目標價。他指出若非透過借貸，目前入市可獲得6厘多股息率，待3至5年後回報可達到10厘至15厘。由於大劉本人有份持貨，所以並無透露是哪隻股票。

他進一步指出，目前股市肯定非死亡，但是有幾多人擁有此等眼光及膽色，以及有資本與實力去入市。他亦表示不會透露要避開那一個行業，免得得罪該行業；若指出那個行業值得買，便讓人以為其本人有利益衝突，明言「好敏感」，又強調其本人亦非教人投資股票的股評人。

在談及新的投資機會時，大劉明言﹕「要小心﹑小心﹑又再小心」。他指出今日並非做生意的環境，屬相當惡劣。今日看新聞知道東涌東站一期住宅項目並無收到一份標書，為10年來第一次。有資深地產界人士指出，目前成本貴，第二是供應多，難知悉以哪個價錢開售，以及能否賣出。大劉指出做生意就是計數，這般現實。他又指出﹕「當有錢賺時，無論你做地產定賣咖哩魚旦，車仔麵都有人做，因為易搵」。

近期接連有地皮流標，甚至並無收取標書。大劉指出「有錢都唔敢入」他表示聯儲局主席鮑威爾指出，若無法壓抑通脹，便會亳不猶豫加息，導致周四美股下跌，港股今日亦受波及，其中地產股跌幅相當厲害。若高息環境持續一段長時間，好多人都會好都辛苦。在如此經濟環境下，「要小心小心再小心」。

劉鑾雄指出香港經濟環境已改變。（廖雁雄攝）

希望高息時間能盡快結束

他表示在今日的經濟環境，各人也確保能夠自保，能夠安然渡過當刻的困難時間。希望高息「快就一年﹑慢就年半，最好不要長過2年」。若如此高息的環境多維持2至3年，相信不少大公司亦不會易捱。

他進一步指出報章亦有報道，目前銀行負責追討貸款的部門最忙碌。不論銀行規模多大亦只會關注賬目，並提及以往香港亦曾發生銀行倒閉情況。由於過往香港經濟規模細，銀行對地產行業相當擔心。

中環街市地面以上的零售商戶樓層，不少在晚上8時前已拉閘關門，人流亦稀少。（歐陽德浩攝）

消費者單價下跌逾4成

被問及其妻子﹑人稱甘比的陳凱韻早前沽出位於東角道地舖時。大劉指出該舖以9,700萬元沽出，而室高峰期時該舖市值約3億元，與以室往相比，當今的9,700萬元價值更高。他又指出銅鑼灣區內亦有其他業主以較平價錢沽舖，因為環境已改變。有從事零售業的朋友告知，目前人流已難再增加，可是單價卻下跌40至50%，會帶來相當大影響。

他又指出目前全球經濟環境充滿不確定，唯一肯定中國經濟日益富強。以往美元強勢，可是是現時有朋友向巴西訂購木漿是利用人民幣支付。當人民幣一帶一路地區愈做愈好，在東盟及南美洲愈做愈好，美元強勢便會日益減退。在40至50年前內地經濟尚未起飛，當時美國有決定性地位，不論是黃金或是石油均利用美元計價。今日如要購買軍火，而非定必向美國購買不可，可從俄羅斯及中國購入，環境已完全不同。