維港投資曾投資　藥企Carmot Therapeutics獲羅氏斥210億元收購

美國減肥藥研發公司Carmot Therapeutics上月曾提交招股文件，準備於納斯達克上市，卻旋即獲瑞士藥廠羅氏收購。《路透》報道羅氏於周一（4日）表示已達成協議，以27億美元（約210億元）收購Carmot Therapeutics。



於2017年底獲長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資牽頭，參與Carmot Therapeutics的B輪融資。而Carmot Therapeutics於上月提交的招股文件顯示，維港投資創辦人周凱旋個人持有該減肥藥研發公司的9.32%。

羅氏於聲明內指出根據交易條款，會向Carmot Therapeutics支付27億美元的預付款。若Carmot Therapeutics的藥物實現個別里程碑，該公司的股東可獲得4億美元。

羅氏宣布斥資27億美元收購美國減肥藥研發公司Carmot Therapeutics。（路透社）

交易料明年首季完成

Carmot Therapeutics為一家處於臨床階段的生物技術公司，致力於代謝疾病藥物研發。目前公司產品包含皮下及口服腸促胰島素類藥物，有助於治療糖尿病和非糖尿病患者的肥胖症，及多個臨床前計劃。羅氏料收購將於明年首季正式完成，交易完成後，羅氏將獲得 Carmot Therapeutics目前所有臨床和臨床前資產，Carmot Therapeutics的員工也將加入羅氏製藥部門。