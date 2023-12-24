富通保險董事會大執位　純官「坐正」主席　鄭志明再入局｜01獨家

新世界發展（0017）完成向大股東、由鄭家純（純官）家族私人持有的周大福企業﹙周企﹚，出售新創建（0659）後，系內公司繼續有大動作。



繼早前新創建董事會大執位後，《香港01》收到獨家消息指，明年1月1日起，新創建旗下富通保險董事會亦相應變動，包括由「純官」鄭家純出任董事會主席一職，而「純官」次子鄭志明則任非執行董事。



《香港01》向新創建集團查詢，發言人證實相關消息，指出：「由2024年1月1日起，富通保險董事會主席鄭志剛及非執行董事馬紹祥將會離任，並由鄭家純出任董事會主席一職。新創建聯席行政總裁鄭志明及何智恒將出任非執行董事。」

鄭志明、何智恒再入局

翻查資料，新世界發展（0017）及新創建集團（0659）於2018年底聯合宣布，由新創建斥資215億元，從九鼎購入富通保險，是新世界系首次進軍保險業務。完成收購富通保險後，主要由鄭志剛以富通保險董事會主席的身份出席不同的活動。

到了2020年11月，據當時報道，根據公司註冊處資料顯示，富通保險有5名董事停任，分別為新創建執行董事鄭志明和何智恒，以及富通行政總裁楊德灝、首席財務官張森與獨董趙敬仁。餘下7名董事則包括鄭志剛、新創建行政總裁馬紹祥、富通副主席方林、富通非執董Cyril Hamilton Whitter，以及3名富通獨董Stuart Hamilton Leckie、陳家樂、吳志盛。

換言之，事隔大約3年，隨著新世界發展近日賣出新創建，鄭志明、何智恒出任新創建聯席行政總裁後，兩人再度「入局」，進入新創建旗下富通保險董事會。

純官開腔大談接班人要求，必須才德兼備。﹙資料圖片﹚

5年前新創建斥逾200億購富通保險

2018年新創建斥資215億元購入富通保險，其之後更成為新創建僅次道路業務的第二大經營溢利。據新創建去年全年業績報告，保險業務於2023財政年度的下半年，按年增1.62倍至18.41億元，接近新冠疫情前水平（2019 財政年度下半年）的兩倍；全年則按年增長47%至25.679億元，扭轉上半年度按年下跌31%的局面。

另外新業務價值於2023財政年度按年增71%至近9億元，公司指，即使受到利率上升和股市表現不理想的挑戰，強勁的新業務價值和現有業務預期回報促使內含價值按年增長9%至193億元。

母企新創建董事局大執位

自新創建（0659）近日大股東易手，併入周大福企業後， 日前董事會大執位，本身為新創建執行董事的鄭志剛，將由執行董事調任非執行董事，而執行董事鄭志明及何智恒同獲委任為聯席行政總裁；集團主席鄭家純不再擔任提名委員會主席及成員。

至於身兼富通保險非執行董事的馬紹祥，將辭任新創建執行董事及行政總裁，改為出任新世界發展的首席營運總監。連同董事會其他成員，以及管治架構的變動，均於明年1月1日生效。

據目前分工，純官與太太葉美卿的四個仔女，長子鄭志剛主力負責新世界發展；次子鄭志明負責新創建；大女鄭志雯主力打理Rosewood酒店業務及與純官侄兒鄭志恒一齊出任周大福珠寶嘅副主席；「孻仔」鄭志亮繼續出任新創建執行董事，負責監督業務發展及策略性投資。