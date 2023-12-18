HKU SPACE長駐新世界長沙灣新式甲廈　租約期「十年八載」

各區甲廈供應增加，教育機構積極擴充遷往西九甲級商廈。香港大學專業進修學院（HKU SPACE）近年進駐長沙灣全新甲廈荔枝角道888號南商金融創新中心，佔用多達約6.5萬平方呎，成為該廈主要租戶之一。



香港大學專業進修學院租務及物業主管吳蓮珠表示，該校目前使用南商金融創新中心數層樓面，包括5樓、12樓全層，而其餘樓層亦有租用其他單位，總樓面多達逾6.5萬平方呎。她透露，早於大廈建築期與發展商新世界（0017）商討，所以發展商積極配合提供適合教育機構的設計，如預留位置讓校方設置價值逾百萬元的鮮風機。

此外，在部份樓層也特意打造適合葡萄酒、烈酒、清酒及咖啡課程的課室，當中更提供意大利廚櫃、環保洗碗碟機、冰杯機、升降枱等特別設施。部份班房更加會設有Tracking Cameras（追蹤鏡頭），以追蹤負責課堂的教學人員。

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長沙灣校舍租約期「十年八載」

她又表示，校方視長沙灣校舍為其中一個長期據點、長期基地，因此校舍租約期長達「十年八載」。她又透露，校方在兩年前已物色該廈樓面用作校舍，至於同區位於美孚六期的舊校舍，主要不想再花費太多資金進行維修，因此已經在數年前已經出售，又指未來也會傾向把校舍搬往新式物業。

資料顯示，香港大學在2018年中以3.24億元沽出荔枝角美孚新邨6期地下至3樓學校物業，總建築面積35,107方呎，連約7,100方呎操場。該物業早於2006年以5,000萬元買入。

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「好多業主不喜歡教育機構作租戶」

對於未來會否再擴充，她表示，校方未來將開拓北部大灣區市場的策略據點。又指目前整體市況租金較平，直言市場上多咗選擇，不過不是每一個業主都會考慮教育機構作為租戶，又舉例指該廈發展商新世界（0017）願意在建築期時與校方預先商討，因此才能預留空間設置鮮風機，笑言「好多時學生眼瞓唔一定係因為悶（上堂），可能係鮮風不夠的問題，希望鮮風機能夠讓同學們上堂舒服啲」。

此外，她又表示，作為教育機構，由於學生人數眾多，流量較大，因此選擇校舍時也要多加關注電梯、樓梯、廁所、冷氣開放時間及基本空氣質素等因素，又指「好多業主不喜歡教育機構作租戶」。

自置、租用物業比例各佔一半

她又透露，目前HKU SPACE全港使用樓面中，自置物業及租用物業各佔約一半，又透露通常租用物業後，也會花費一大筆作為裝修費用，平均每呎裝修費逾2,000元，較一般裝修高出逾倍。