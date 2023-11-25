善待傳媒「絕無托手㬹」　新世界鄭家純最叻與記者打交道｜燈神

新世界系掌門人﹑人稱「純官」嘅鄭家純，上星期六接受旗下HOY TV訪問。席間談及有關家族生意接班人問題。在商場打滾數十年嘅純官，話仲係觀察緊。燈神作為小輩，亦不便說三道四，反而想講吓從與純官多次接觸後嘅感覺。先旨聲明，對純官嘅感覺純粹為個人印象。



早年燈神不時到新世界系嘅股東會採訪，每次股東會後純官非常樂意回應記者提問，兼且回答問題時係相當有耐性，基本上係問到記者再無嘢問先走。有次燈神剛好到達會場門口外時，純官正向從會場內離開。甫見純官便問純官一聲，大意係「鄭生，可唔可以行前少少同班行家傾幾句」，其本人二話不說便行到約數十米外眾行家等候之處。純官又同大家傾咗十幾分鐘，絕無托手㬹。

新世界發展主席鄭家純。（資料圖片 / 羅君豪攝）

樂意回應記者提問「絕無托手㬹」

純官除為商人外，亦有參與政黨活動，對社會事務亦相當關心。2014年4月，包括多名民主派議員等一眾立法會議員前往上海考察三日，期間與時任港澳辦主任王光亞會面。由於今次會面，讓民主派議員與中央政府加強交流，所以外界相當重視。考察團完結後不久，純官與一眾行家午宴。

公關催入席 純官「記者尚有問題，等待人家問完」

由於已到了用膳時間，公關自然提醒大家入坐。在未正式入席前，燈神向純官問及對今次民主派議員在上海獲王光亞主任接見有何看法時，公關再度提醒大家入席。純官便向公關講及記者尚有問題，等待人家問完。因事隔多時已忘卻純官回應內容，使從中可見純官是相當明白及尊重他人。

新世界鄭家純（右）、鄭志剛。（資料圖片）

佔中時大談年輕人、教育看法

同年11月燈神出席周大福（1929）業績發布會，因為9月發生佔中，與純官閒談有關事件及香港通識教育議題。當時純官是非常耐心地談及其本人對教育的看法，絕非簡簡單單的回應。

他當時指出要多對年輕人教育多花心思，給予年輕人遠景，又指出日後教育要多讓年輕人對祖國有更多認識，及有更強的愛國愛港心。其實早於2013年初，即佔中初蘊釀時，純官已先行就事件發表個人看法。總之每次同純官傾計，他定必會用心回應，燈神亦可以從亦回應中學到不少知識，及商界人士對社會事件的看法。