鄭家純高調受訪後　第三代分工大執位　接班人考牌戰上演｜燈神

最近城中大孖沙、人稱「純官」的鄭家純罕有現身，大談自己對接班人嘅睇法，市場上唔少人都估佢咁高調嘅目的係乜。終於喺新創建併入周大福企業後，董事局日前大執位後，似乎有點眉目。



燈神留意到「純官」今次嘅調動，似乎一方面想令到「第三代」分工更清晰，另一方面更是給予一眾潛在接班人的考核！



最近「純官」鄭家純罕有現身開電視專訪，大談自己對接班人的睇法。（開電視畫面截圖）

鄭家純及家族管理嘅商業帝國規模好大，包括周大福企業、新世界發展（0017）、周大福珠寶（1929）及新創建集團（0659）等，市值逼近2,000億元，而喺創辦人「彤叔」鄭裕彤宣布退休之後，純官同太太葉美卿嘅四個仔女，長子鄭志剛（Adrian）、大女鄭志雯（Sonia）、次子鄭志明（Brian）以及「孻仔」鄭志亮（Christopher），就先後加入集團唔同嘅上市公司出任管理層。

不過外界一直視鄭志剛為第三代接班人，更認為他有望全面接掌家族企業。的確，鄭志剛喺新創建併入周大福企業前，可以話係鄭氏家族於眾上市公司內嘅代表人物。佢除咗擔任新世界發展執行副主席兼行政總裁之外，仲係新創建、周大福珠寶嘅執行董事、新世界百貨中國（0825）主席兼非執行董事以及裕承科金（0279）主席兼非執行董事。

只不過由舊年開始，鄭志剛先後辭去新世紀醫療、佐丹奴國際嘅非執董，以及超媒體控股有限公司非執行董事及聯席主席。而在新創建（0659）年中併入周大福企業後，董事會更大執位，鄭志剛調任非執董。

至於鄭志明同埋執行董事何智恒，就同獲委任為新創建聯席行政總裁；集團主席鄭家純不再擔任提名委員會主席及成員。馬紹祥則辭任執行董事及行政總裁，轉去新世界發展出任首席營運總監，負責現有職責及責任外，協助新世界處理集團香港業務的日常管理及營運。

新創建併入周大福企業後，近日董事局大執位，鄭志明及執行董事何智恒同獲委任為新創建聯席行政總裁。（資料圖片）

「接班人」考牌戰

本身企業管理層有變動係好正常嘅事，但若果將今次大執位，同埋純官早排喺HOY TV個特備節目《與鄭家純博士對話》入面，大談自己對接班人的看法一齊去分析，似乎今次執位，係純官對一眾「接班人」嘅考核！

「燈神」記得純官喺節目中講到，接班人「唔容易可以物色到」，而且為咗家族傳承的問題，未必需要去搵接班人，「若沒有適合的家族成員，可以向外招聘，所以他的去留由股東會來決定。我覺得這對於傳承方面有一定的好處，若他做得不好，或他的德行不好而影響到下一代，我覺得這是十分重要。」

純官更加強調，希望家族成員團結一致、和諧相處，儘量傳承家族的文化，更重要是將家族的生意做好，最重要是用心去做，以家族為先。似乎純官亦都因為呢個想法，將各主要業務的管理層重新分工，由各有「第三代」出任管理層，同時亦「向外招聘」專業人士協助管理。

外界一直視鄭志剛為第三代接班人，更認為他有望全面接掌家族企業。（資料圖片）

鄭志剛主力地產業務

鄭志剛：在曾於港府任職發展局長嘅馬紹祥協助下，主力管理新世界發展旗下地產業務。目前新世界發展在北部都會區有大量農地，今年9月集團一幅位於粉嶺北的項目由農地改劃住宅發展，估計獲批補地價逾36億元，是首宗採用標準金額補地價個案。

據報道，鄭志剛曾向員工發通知，指馬紹祥將特別在監督地產發展及管理，以至若干企業的運作上扮演重要角色，包括在推動集團的北部都會區藍圖，相信與未來有大量補地價工作需要處理有關。

鄭志明負責基建保險

鄭志明：在大哥鄭志剛調任非執董後，鄭志明就聯同執行董事何智恒一齊「升職」，獲委任為聯席行政總裁。睇返何智恒背景，佢有商業及法律學位，有多年企業管理、投資、企業融資、併購交易及國際品牌及零售管理嘅經驗，而鄭志明則負責監督基建業務及合併和收購事務。至於由鄭志剛主力促成收購嘅富通保險，就由細佬幫手經營。

鄭志明聯同執行董事何智恒一齊「升職」，獲委任為聯席行政總裁。（資料圖片）

鄭志雯管理零售及酒店

鄭志雯：至於鄭志雯一向主力打理Rosewood酒店業務及與純官侄兒鄭志恒一齊出任周大福珠寶嘅副主席。早前二人一齊現身業績發報會，更互相讚揚對方「做到嘢」，重申沒有家族不和；而早喺1977年已經加入周大福嘅黃紹基，就繼續扶持兩位「第三代」打理江山。

做好分工 打破「接班人」概念

不過「燈神」都要講返句公道說話，雖然今次執位睇落似係純官畀一眾「接班人」嘅測驗，但更似係要做好不同上市公司嘅分工，打破「接班人」嘅概念，由不同嘅「第三代」去負責不同嘅業務，正如純官節目入面講：「若沒有接班人，而由股東會來決定，你沒有了這個煩惱。家族的股東是不會變的，因為今天有多少，家族的股東每人持多少股份，再過10年、20年也是一樣，同樣持有相同的股份。因為公司的利益，即家族的利益便是他們的利益，所以是一致的，因此沒有了因為接班人做得不好，而影響到家族傳承的問題。」