財政預算案｜德勤料港財赤達1172億　倡來港掛牌企業上市費予扣稅

政府將本月底公布新一份財政預算案。德勤建議新一份《財政預算案》寬減2023/24年度百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，上限為6,000元。另提高居所貸款利息扣除額。最高扣除額增至每年12萬元，加幅約為20％，年期維持為二十個課稅年度。



德勤呼籲為來港掛牌企業提供上市費用扣稅德勤表示，根據差估署最新資料，本港整體私人住宅租金指數已連升9個月，創近4年來新高。因此建議提高私人住宅租金扣除額。最高扣除額增至每年12萬元，加幅約為20%。為鼓勵企業來港上市，德勤建議扣除首次公開發行的費用，上限為500萬元；以及給予香港地區總部8.25%的優惠稅項等。

經濟下行 不宜開徵新稅種

德勤中國稅務合夥人潘宗杰表示，對港府目標在2025年底前吸引最少200間家族辦公室落戶感到樂觀，但可以再加大成效，建議港府應升級現有的基金及單一家族辦公室稅務優惠措施。

被問及是否建議增加稅種以增加收入，德勤中國稅務合夥人尹佩儀指出，雖然本港稅基較窄是不爭的事實，但並不建議在當前經濟不佳的情況下增加新稅種，因為會加大企業負擔，她舉例稱，假如增加消費稅，企業或需每月申報，行政成本將大幅增加。

該行估計2023/24財政年度將錄得1,172億元，較政府原估計的544億元為高。同時預計截至今年3月31日的財政儲備將減少至7,176億元。