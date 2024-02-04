財政預算案｜民主黨倡港府「高官減薪、借貸度日」　再派消費券

新一份《財政預算案》本月28日發表，民主黨今日（4日）表示，香港連續5年財赤，促請港府「借貸度日、高官減薪」，透過大規模發行債劵，特首率問責官員減薪，解決庫房財困，又建議剎停「明日大嶼」工程開支，並向市民派發5,000元消費劵，紓緩商戶困境。



《基本法》23條立法正值諮詢期，黨主席羅健熙表示暫時未見到有外資對立法表達憂慮，惟提醒政府要做好解說、釐清工作，包括清晰界定何謂國家秘密等，否則會影響外資來港投資信心。



新一份《財政預算案》本月28日發表，民主黨今日（4日）表示，香港連續5年財赤，促請港府「借貸度日、高官減薪」，即大規模發行債劵，特首率問責官員減薪，解決庫房財困，又建議剎停「明日大嶼」工程開支，並向市民派發5,000元消費劵，紓緩商戶困境。（文睿攝）

倡政府再派5000元消費券

羅健熙表示，香港第5年出現財赤，今個財政年度首半年赤字更高達1,777億元，加上賣地、股票市場狀況欠佳，不同指數都表現香港經濟發展不理想，著港府謹記要應量入為出，想辦法如何加大收入，長遠而言要確保香港特色，保持國際金融中心的地位，「香港獨特性對未來是否能把握到時勢十分重要。」

他又建議政府派發5000元消費券，他解釋大量市民北上消費，通關後零售業仍受衝擊，有商家表明「捱得過疫情、捱不過通關」，認為派發消費券有助刺激消費，令商家不會輕易倒閉。

新一份《財政預算案》本月28日發表，民主黨主席羅健熙建議，行政長官及所有問責官員減薪，及縮減前特首辦開支。（文睿攝）

促特首率問責官員減薪 「我哋辛苦渡日，你仲加？」

羅健熙又建議，行政長官及所有問責官員減薪，及縮減前特首辦開支。他指，所牽涉金額雖然不多，但認為做法可令市民感受到港府財赤逼切性，同時可展現港府官員與市民一同面對困境、開源節流的決心。他又建議政府檢視公務員編制、凍結公務員人數，善用科技補充因退休、移民而流失的人力資源。

被問到應減薪多少，應否擴展至立法會議員，羅健熙指無具體數字提議，但過去都有問責官員減薪，減薪幅度可「留返畀官員考慮」，又指早前立法會議員討論加薪時，社會反應大多為「你仲加人工，我哋辛苦渡日，你仲加？」

吳永輝（中）促政府「借貸度日」，他引述財政司司長陳茂波所說，香港銀行仍有高儲備，即意味商界正處於不投資、市民不消費的階段，建議政府借貸發展，認為這不是「負面做法」。（文睿攝）

倡「借貸度日」 剎停「明日大嶼」

吳永輝促政府「借貸度日」，他引述財政司司長陳茂波所說，香港銀行仍有高儲備，即意味處於「商界不投資、市民不消費」的階段，建議政府借貸發展，認為這不是「負面做法」。他又建議政府將iBond、綠色債劵、銀色債劵等發行大規模增加，紓緩香港收入危機。為吸引更多外資來港，吳永輝建議所有新來港企業投資達2,000萬元，即可享首三年利得稅短暫扣減的優惠。

吳永輝又直言，民主黨不支持發展「明日大嶼」交椅洲人工島，「要剎停呢個工程」，稱香港有大量閒置軍事用地，認為可用這些土地興建房屋，而不須急於填海。

有評論指香港成「孤島化」，未來難以翻身，羅健熙（右二）認為這涉及香港背景因素。（文睿攝）

促思考香港獨特地位 質疑改變成「背向世界、面向祖國」

有評論指香港成「孤島化」，未來難以翻身，羅健熙認為這涉及香港背景因素。他指，香港過去三、四十年都是靠成為中國及國際的中間人從中獲取紅利，而當中美關係變差時，「香港反而成為企喺中間有啲尷尬嘅情況」。

他促請政府思考香港原有優勢，說政府近年積極說「融入國家發展大局」、「大灣區」等，反問「咁對外嗰方面呢？」質疑香港由以往的「背靠祖國、面向世界」轉變為「背向世界、面向祖國」，提醒不能自說自話「我哋企喺世界舞台中心」，更重要的是審視近幾年香港向國際發出是怎樣的信息。