鳥山明去世｜《龍珠》為代表作兼擁多個版權　2022年收入達7800萬

陪伴70後及80後成長的兩套漫畫《龍珠》及《IQ博士》，其作者鳥山明於本月1日逝世，終年68歲。其代表作《龍珠》更由1984年起開始連載，長達11年。



鳥山明的作品廣受歡迎，並且有不少周邊產品，計及漫畫及遊戲版權，其本人收入相當豐厚。據日本媒體rank1-media發表的「日本漫畫家年收入前20名排行榜」估算，鳥山明為收入第二高的漫畫家，在2022年時年收入達到14.8億日圓（約7,800萬元），僅次於《海賊王》作家尾田榮一郎。

擁有《龍珠》動畫製作權的的東映動畫，亦受《龍珠》受惠。據《日經中文網》報道，於2021年4月至12月東映動畫純利達到100億日圓，較母公司東映株式會社的盈利能力為高。