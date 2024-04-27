扶輪超馬｜仁濟醫院董之英紀念中學參加接力賽　盼學生跑步中學習

長跑盛事「扶輪香港超級馬拉松」（扶輪超馬）將於2024年5月5日舉行，自疫情後首度恢復舉辦實體賽事，更移師將軍澳的全新路線舉行。參賽跑手除了挑戰體能突破極限，更可以身體力行用雙腿做善事，為受惠機構仁濟醫院籌款。

仁濟醫院董之英紀念中學在學界體育名氣不小，其學生今次將參加50公里接力賽。陳俊傑老師平時主要負責球類校隊，這次帶領學生參加馬拉松，對他而言是一項另類挑戰。



扶輪超馬2015年首次舉辦，是中國香港田徑總會認可的比賽，亦是香港長跑界每年一度的盛事，當中以50公里的超級馬拉松為焦點，設有個人賽和隊制賽，每年都吸引大批跑友報名參加。

就讀中四的黃暢順同學，是今次參加隊制接力的學生之一。他曾在內地參加半馬賽事，能在2小時內完成賽事。黃同學坦言跑步是他最愛運動，單車則排在第二，「單車可以途中休息，跑步雖然也可以，但停下來感覺便不一樣」。

黃暢順同學表示跑步是其最愛運動。（受訪者提供）

他喜歡挑戰自己的感覺：「每次雖然跑得好辛苦，但跑完之後發覺，原來自己已跑了這個距離，或者達到一些目標和成績，也會覺得開心。」

問到最難忘經歷，黃同學回憶曾在香港參加越野跑比賽。由於缺乏經驗，他當日即使早15分鐘到達起點，但因為到達起點前已需「爬山」，黃同學表示自己因此感到疲累，影響到比賽表現及成績，「我遲到了，因為其他隊友都提早45分鐘便到，幸好最後團體仍獲第二名」。

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仁濟醫院董之英紀念中學一向熱衷參加運動比賽，陳俊傑老師表示學校現時沒有長跑代表隊，但今次活動讓不少學生對長跑產生興趣：「學生都十分踴躍及主動參加，也對比賽十分期待。」

陳俊傑老師身兼足球、籃球及排球校隊的負責老師，在他看來，帶學生參加馬拉松比賽與球類比賽，要注意之事原來不一樣。

陳俊傑老師解釋帶學生跑馬拉松的困難之處。（受訪者提供）

「球類運動比賽時，大家都在賽場裏，教練和老師較易給予意見；馬拉松的話，賽道距離太長，老師不能即時指導，因此賽前的心理輔導及策略，就要準備得更充足，因為當一開跑，學生就會離開我的視線範圍，之後只能依靠他們自己的心理質素和專注力。」

陳老師表示今次帶隊，取勝非首要任務，而是希望學生不論成功還是失敗，都能從中學習：「譬如說黃同學剛才也分享過他遲到的事情，那其實跟他以後出社會或是學業的事情都有關係；一場馬拉松比賽可能有幾百人、幾千人比賽，但冠軍只有一個。希望學生能明白到，完成賽事就算是成功。」他又感謝仁濟醫院介紹今次活動，讓更多青少年受惠。

黃暢順同學也表示，今次比賽十分有意義，因為除了能籌款幫助有需要人士外，或許也可以激勵其他人：「當我跑步時，這份毅力與精神或者會感染其他人，影響他們。」

黃暢順同學認為今次參加比賽，除了幫助自己，也能幫助他人。（受訪者提供）

扶輪超馬在疫情後以全新面貌回歸，不僅繼續設有50公里的個人賽和隊制賽，更有3公里的個人賽及親子跑，讓參賽者按能力和人數選擇賽事；賽道也由龍和道轉到充滿新鮮感的將軍澳跨灣連接路，跑手可以盡享將軍澳跨灣大橋美景。

事不宜遲，立即報名參加這項挑戰性、樂趣和意義兼備的長跑盛事，更可共襄善舉，為受惠機構仁濟醫院籌款！



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