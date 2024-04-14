扶輪超馬｜仁濟主席張文嘉上陣參賽　身體力行宣揚助人為樂精神

參與一年一度的「扶輪香港超級馬拉松」（扶輪超馬），除了可以挑戰速度突破自己，更能透過雙腿共襄善舉。仁濟醫院是今屆扶輪超馬的合辦及受惠機構，所籌善款將撥捐至「仁濟社會服務基金」，支持仁濟醫院青少年及幼兒服務。

2024年上任的第57屆仁濟醫院董事局主席張文嘉博士，更會身體力行參與3公里親子跑，與家人一起宣揚助人為樂的精神。



扶輪超馬曾因疫情停辦三年，今年以全新面貌回歸，除了一如以往的50公里超級馬拉松賽事，更增設3公里組別，分個人賽及親子組，賽道也由龍和道轉到充滿新鮮感的將軍澳跨灣連接路，跑手們可以盡享將軍澳跨灣大橋美景。

貴為賽事合辦及受惠機構，仁濟醫院董事局主席張文嘉博士也「親身上陣」，參與3公里親子跑。她既兼顧慈善和區議會地區工作，亦不忽略家庭和身心健康，她談到參賽原因：「參加親子跑能帶來珍貴的親子時刻，一家人共同享受運動的樂趣，是一個健康的親子活動；而且跑步有益身心，平時都有做運動的習慣。今次享受天倫之樂之餘，更重要是能夠身體力行，透過跑步造福社群。」

仁濟醫院董事局第57屆主席張文嘉博士。（仁濟醫院提供）

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仁濟醫院董事局成立於1962年，並於1973年創辦仁濟醫院，一直秉承「仁者存心，濟世利眾」的宗旨，為市民謀求福祉，服務單位111個，包括醫院、中醫、牙科、眼科、血液透析診所、綜合醫療中心及地區康健中心共25間；中小學及幼稚園/幼兒中心23間；社會服務單位62個，為嬰幼兒、青少年、長者、殘障人士提供照顧服務。仁濟亦為市民提供靈灰服務，以及設有不同的援助基金，為嚴重殘疾、癱瘓、更生人士及遇到天災意外的家庭提供經濟援助。

今屆扶輪超馬參加者的額外捐款，將撥捐至「仁濟社會服務基金」，支持仁濟醫院青少年及幼兒服務。張主席深感青少年和兒童是社會未來主人翁：「青少年是明日棟樑，仁濟積極推動兒童及青少年發展工作，現時共有11個青幼服務單位，服務種類多元化，包括育嬰院、青少年中心、兒童之家住宿服務、寄養服務、學校社工及支援服務、課餘託管服務等。」

張文嘉博士深感青少年和兒童是明日棟樑，仁濟亦積極推動兒童及青少年發展工作。（仁濟醫院提供）

仁濟醫院現時共有11個青幼服務單位，包括育嬰院、青少年中心、兒童之家住宿服務、寄養服務、學校社工及支援服務、課餘託管服務等。（仁濟醫院提供）

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張主席特別提及最新推出的賽馬會「仁濟薈」社區客廳及社區廚房服務。那是仁濟受惠於香港賽馬會慈善信託基金撥款2085萬港元而推出的服務單位，為期3年，以社區客廳廚房服務的形式，為劏房戶或不適切居所居民提供擴展的生活空間，以及不同的支援服務，例如洗衣及淋浴設施、兒童功課輔導、烹飪班、運動班組等。

張主席分享：「早前帶嘉賓參觀仁濟薈時，碰上來自過渡性房屋仁濟軒的租客，義工們正在廚房製作糯米糍，準備拿去荃灣元宵市集義賣，為仁濟的社會服務基金籌款。其實仁濟很多青幼會員來自基層家庭。仁濟關顧基層家庭住屋需要，興建仁濟軒幫助他們減輕住屋壓力。去年，仁濟獲香港賽馬會慈善信託基金撥款637萬港元支援仁濟軒服務，喜見一眾居民安居樂業，積極參加仁濟軒舉行的活動，例如靜觀、瑜珈、園藝小組、盆菜宴等，相處融洽，猶如一個大家庭。」

仁濟醫院惠澤社群，轄下的學校包括董之英紀念中學及靚次伯紀念中學，師生們均會組隊參加今屆扶輪超馬，發揮團隊力量，誓要合力完成賽事，一起秉承助人為快樂之道的精神。張主席亦不遺餘力呼籲大眾參賽：「今屆賽事是疫情後扶輪超馬首個實體跑，賽道亦由龍和道轉到將軍澳跨灣連接路，我也十分期待一邊跑步，一邊欣賞將軍澳跨灣大橋美景。希望大家一齊參加扶輪香港超級馬拉松，為慈善出一分力，支持仁濟醫院青少年及幼兒服務。」

仁濟醫院董事局主席張文嘉博士積極服務社會，發揮「仁者存心，濟世利眾」的仁濟宗旨。（仁濟醫院提供）

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