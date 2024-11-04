悉尼馬拉松2025升格為七大馬拉松　比賽日期+報名+賽道一文睇清

悉尼馬拉松（TCS Sydney Marathon）加入「六大馬」成為「七大馬拉松」新成員，早前進入最後確認階段，官方今日終於宣布消息：2025年起，悉尼馬拉松成為World Marathon Majors（WWM）旗下第七個成員，「六大馬」」從此變「七大馬」。

這是「七大馬」首個南半球賽事，將於2025年8月31日舉行，本文列出悉尼馬拉松2025的詳情。



悉尼馬拉松2025｜日期、名額等基本資料

日期：2025年8月31日（星期日）

起跑時間：有待官方公布，2024年賽事於早上6時起步

限時：7小時

名額：預計3.3萬，有待官方公布

悉尼馬拉松2025｜賽道

起點：北悉尼Miller St

終點：悉尼歌劇院前院

路線圖：有待官方公布，以下的2024年路線圖，供跑友參考

悉尼馬拉松賽道圖。（官方網頁）

爬升：根據2024年路線圖，悉尼馬拉松賽道以延綿不斷的斜路為主，頭4公里落斜，12至14公里上斜，36公里後多為落斜，但終點前仍有一小段上斜。總爬升為317米，總下坡為400米

悉尼馬拉松坡度圖。（官方網頁）

悉尼馬拉松2025｜報名

報名方法：大會設了兩條報名隊伍，一條是Candidacy Club成員，一條是公眾抽籤。

- Candidacy Club：只要曾於2022、2023或2024年參與悉尼馬拉松，已自動成為Candidacy Club會員。會員基本確保2025、2026或2027年的參賽席位，但必須選擇第一及第二志願，如「超額認購」，大會將會抽籤，如未能抽中第一志願，便會跌落第二志願。會員將於11月6日收到電郵通知報名事宜。

- 公眾抽籤：官方預計今年12月公布詳情。