悉尼馬拉松2025升格為七大馬拉松　續留六星獎牌　將擴至九大馬

悉尼馬拉松成為World Marathon Majors的新成員，「六大馬拉松」成為絕唱，「七大馬拉松」正式成為新招牌。

跑友們夢寐以求的「六大馬冬甩」獎牌，將會何去何從？World Marathon Majors表示將會保留，但待另外兩個賽事順利升格後，未來將有「九大馬」獎牌誕生。



World Marathon Majors早已表示要「擴張業務」，成都馬拉松曾於2019年成為候選賽事，但最終未能通過評核，取而代之是上海馬拉松；南非的開普敦馬拉松都樣在列，與上馬一起爭取躋身「九大」。

悉尼馬拉松。（官方網頁）

要獲World Marathon Majors認可，必須連續兩年通過審核；悉尼馬拉松更努力了三年，通過超過一百項評核。澳洲政府預計，悉尼馬松松升格後，未來三年將帶來7300萬澳元（3.74億港元）的額外旅遊業收入。

悉尼馬拉松2025升格為七大馬拉松 比賽日期+報名+賽道一文睇清

「七大馬」並不是World Marathon Majors的最終目標，只要上海和開普敦同樣通過評核，最快2026和2027年便能升格，屆時將有「九大馬」獎牌，明年起完成悉尼馬拉松的跑友，亦計算入「九大馬」獎牌之中。至於現存的「六大馬」獎牌將獲保留，只要完成東京、波士頓、倫敦、柏林、芝加哥和紐約馬拉松的跑友，將繼續獲得那塊「冬甩」。

六大馬拉松獎牌。（World Marathon Majors官網）

悉尼馬拉松。（官方網頁）

紐約馬拉松。（資料圖片；羅君豪攝）

樂隊KOLOR主音蘇浩才與精英跑手謝覺偉也曾完成倫敦馬拉松。（Sammy So Instagram）

東京馬拉松。（資料圖片；黃永俊攝）

川內優輝4月奪得波士頓馬拉松冠軍。（資料圖片）

芝加哥馬拉松。（Getty Images）