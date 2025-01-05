港珠澳半馬｜莊司暘膺本地男一盼全馬跑入220 鄭文皓葉雅傑列亞季

中銀港珠澳大橋（香港段）半馬拉松落幕，2024年柏林馬拉松冠軍Tolosa Milkesa Mengesha大熱奪得男子組冠軍，時間為1小時1時28分，日本「最強市民」川內優輝以1小時07分53秒第7名衝線，香港跑手莊司暘緊隨川內之後，以1小時09分45秒第8名衝線，兼奪本地「男一」。



港珠澳半馬｜莊司暘。（鄭子峰攝）

本地男子選手三甲，依次是莊司暘、鄭文皓及葉雅傑，鄭的時間為1小時10分37秒，葉則是1小時12分07秒。

一向低調的莊司暘賽後接受訪問表示：「今屆賽事配套比去屆完善，多了大量洗手間，大會亦特別鋪了橋面接駁位，跑的時候不用特別跨過。」莊司暘在川內優輝之後衝線，他說：「見到真人川內優輝，發現他的身形也不是我想像中那樣『細粒』，反而像我一樣也是較有『身位』的長跑選手，他能跑出佳績，對我來說也很鼓舞。」

莊司暘下一場賽事將是2月9日的渣打香港馬拉松，但3月的馬拉松賽事將是賽季重點，希望跑入2小時20分內。

港珠澳半馬｜葉雅傑。（鄭子峰攝）

港珠澳半馬｜鄭文皓。（鄭子峰攝）