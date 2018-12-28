【Lady_R．EP4】決心重拾狀態　陳亭嘉為兒子再起步

怎樣才算是「突破」？ 每個人都有不同答案，今個跑季，我們找來長跑Blogger黃司慧（Sandy）、超馬女神許麗沛（Sara）、藝人董嘉儀（Lulu）、舞蹈藝人兼瑜伽導師陳亭嘉（Kaka）和賽車手張瑛（Cherry），組成跑團「Lady_R」。 五個女生， 一個信念；我們全程直擊她們的訓練過程。 2019年一起Break the limit。

長跑運動愈見普及，十多年前跟人說跑10公里比賽，普羅大眾聽起來，還會有一種「完成都有點難度」的印象，然而時至今日，有跑步比賽，甚至有半馬、全馬經驗的人愈來愈多，不同程度的跑手數量增加，每逢跑季，都會以不同的形式尋求突破。那麼怎樣才算突破呢？不少人都誤會，認為比賽距離越來愈長、時間愈來愈快，就是比賽的最大意義，跑步中收穫的得著，可真的僅限於那數字上的增減？就是唯一的「升級」挑戰?

事實未必盡然。

今個跑季，<01體育>找來了5個性格、背景都不同的女生，包括長跑Blogger黃司慧（Sandy）、超馬女神許麗沛（Sara）、藝人董嘉儀（Lulu）、舞蹈藝人兼瑜伽導師陳亭嘉（Kaka）和賽車手張瑛（Cherry），組成「Lady_R」跑團，目標一致，只求在今個跑季用腳步尋找各自心目中的「突破」定義。在六大馬拉松Sub 3跑手楊錦鴻(金毛)和體能教練黃浩輝的「地獄式訓練」改造下，明年「全城街馬」之中，到底能否實現當下所定下的目標？「Lady_R」將會真實直擊五名女跑手的訓練進程。

孩子出生後，Kaka體能大不如前。

Lady_R每位團員都有不同的生活背景，例如今年在參加過電視台節目《廣告女皇》的陳亭嘉（Kaka），其實在節目實時拍攝之餘，她同時亦分身兼顧了這個團隊的跑步訓練，努力狂奔，希望完成今個跑季所定下的目標；背後支撐她堅持下去的力量，原來與她放下幕前工作後的「媽媽」身份有關......

初時再跑，內臟搖擺不定的痛楚絕對非一般人能夠想像。

Lady_R團員目標： Cherry張瑛-半馬(初次完成) Sandy黃司慧-半馬(<1小時45分) Sara許麗沛-半馬(<1小時45分) Lulu董嘉儀-半馬(<2小時) Kaka陳亭嘉-8km(<40分鐘)

再次操起身體狀態的過程絕不輕易。

數據紀錄：SUUNTO

訓練場地：Eliment FitLax