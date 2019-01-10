【不丹馬拉松】沿住母親河　一步步跑向幸福的宮殿

沿住母親河，跑向「幸福的宮殿」普那卡宗，一步一步走過42.195公里。還有比「不丹國際馬拉松」更好的方法，去感受這個最快樂國度嗎？

暢遊不丹，必要遊「宗」，特別是百年古城普那卡宗。

普那卡宗是不丹馬拉松的終點。（GLO提供）

在不丹的20個行政區裏，每區都有一所主廟，稱為「宗」。普那卡宗就是百年古城普那卡的政府辦公及行政中心。普那卡曾是不丹首都，歷時300多年，直至第三任國王宣布遷都廷布，才完成歷史使命。不過普那卡宗始終是不丹國民心中最交麗的宗，她位於父親河和母親河交界，受着從喜馬拉雅山冰川流下來的清泉孕育，而且又名「幸福的宮殿」，堪稱快樂不丹的最佳代表。

「最長的吊橋」是不丹地標，馬拉松賽道怎能不跑這個地方？（GLO提供）

每年一度的不丹國際馬拉松，正正以普那卡宗為終點。跑手在海拔超過2000米的起點，在普那卡河谷沿住母親河南下，森林、稻田和卡姆沙耶里纳耶纪念碑的美景，盡入眼簾。值得一提是跑到大約30公里，將會跑過不丹最長的吊橋，這條橋沒有名字，不丹只稱它為「Longest Suspension Bridge」；吊橋全長200米，連接父親河兩岸，中間沒有支點，但橋的兩邊掛滿五彩經幡，不丹人都說，當風吹過經幡一次，就等如誦了一次經，為祈願者積德，也把福蔭帶給人民。

賽道途經鄉村，純樸民風就是不丹馬拉松最美麗的人文風景。（GLO提供）

不丹國際馬拉松的賽道，大部分途經郊野農村地區，友善的村民紛紛拿着補給食品和飲料，迎接一眾參賽者。儘管賽道約有一半是泥路，但能夠逃離石屎森林，感受全球最快樂國度的純真與坦誠，少少污垢又如何？要注意的是，起點位於海拔2000米以上，跑手要適應高原氣候。

不丹馬拉松深度遊

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