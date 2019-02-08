【馬拉松】英國選手破七大洲馬拉松女子紀錄　穿梭酷熱與嚴寒之間

數全球最辛苦的跑步比賽，相信是外號「777」的「世界馬拉松挑戰（World Marathon Challenge）」。參加者要在7日內分別在7大洲跑7場馬拉松，克服極端天氣變化、時差、睡意、飢餓等困難。 在今年的賽事，英國選手姬爾（Susannah Gill）在前日完成最後的北美站，總成績以24小時19分9秒完成，場均馬拉松時間為3小時28分。她不但成為女子組冠軍，更比舊紀錄快超過3小時。

前日（2月6日）在美國的邁阿密，34歲的姬爾完成最後一站的賽事，以3小時26分24秒成為北美站的女子冠軍，並且以總成績24小時19分9秒完成295公里的路，成為今年世界馬拉松挑戰的女子組冠軍，更加以超過3小時的優勢，刷新紀錄。她說：「我知道我平均每場馬拉松跑到3小時28分，破了3小時55分的女子世界紀錄。我從來沒有想過連續發揮到這個水平，我只是順其自然。」

姬爾成為今屆的女子組總冠軍。（大會Facebook）

姬爾（左）刷新了七大洲馬拉松的女子世界紀錄。（大會Facebook）

世界馬拉松挑戰是一年一度的賽事，參加者要在7日內分別在7大洲跑7場馬拉松，所以外號為「777」。今屆賽事在1月31日展出，首站是南極洲，每日跑一場，其後依次序為非洲的開普敦、大洋洲的珀斯、亞洲的杜拜、歐洲的馬德里、南美的聖地牙哥及前日在北美邁阿密的最後一站。

在首站南極洲，來自英國的姬爾在氣溫攝氏-35度之下，跑出3小時53分55秒得女子組亞軍，而在之後的6站，她皆是女子組冠軍，包括在馬德里的歐洲站，造出3小時11分49秒。每站賽事的氣候溫差都很大，例如在開普敦及珀斯的兩站，氣溫則高達攝氏35度，與南極洲形成強烈對比。

姬爾在7站比賽中贏得6站。（大會Facebook）

「這是一個我渴望完成的瘋狂目標，我無法抗拒它的魅力。」姬爾賽後說：「這是個令人筋疲力盡的星期，真的很辛苦，但我喜歡。我們都已經有一星期沒有在床上睡覺，很可能每人在飛機座位上都睡不到3小時，但很神奇地，我們沒有一個想中途放棄回家去睡，因為這個念頭意味住完蛋。」

姬爾在冰雪中奔跑，首站得女子組亞軍。（大會Facebook）

在比賽的7日中，參加者落機就比賽，比賽完就上機去下一站，他們要把握機上的時間休息及進食。「這的是一次挑戰，因為一個星期內，你每日都要消耗4000到5000卡路里。」姬爾說：「頭4場比賽還可以，但到最後3場，真的非常辛苦。我開始問自己，究竟應否繼續下去，但我最後克服了。頭4場馬拉松，我的飲食還可以，但之後我要常常叫自己清醒，因為我一直很肚餓。有程機，我只是睡到一小時，因為我要起來，食了一包花生、兩包薯片、一條朱古力……我將飛機上可吃的東西都擺進肚裏去。」

首站在南極洲上演，各位選手起步。（大會Facebook）

除了睡意與飢餓，姬爾表示這7日穿梭不同的時區，幾乎失去了時間觀念，她說：「我對時間的唯一概念是來自食物，看看飛機餐究竟是早餐、午餐還是晚餐。」

姬爾今年女子世界紀錄完成世界馬拉松挑戰，她的跑步生涯由10年前開始，她說：「10年前，我只是為了強身健體才去跑步，參加倫敦馬拉松，現在馬拉松比賽已經將我帶到世界各個角落。」10年間，她完成了45次馬拉松，包括10次倫馬，最快的全馬時間是2小時58分鐘。她還笑言：「我記得第一次跑800米的時候，我覺得這次人生中最長的旅程，但諷刺地，現在跑8英里才算得上熱了身。」

在嚴寒的南極洲跑完，就去到炎熱的非洲參賽。（大會Facebook）

此外，今屆世界馬拉松挑戰的男子組總冠軍則由華迪恩奪得（Mike Wardian），他也是每一站的冠軍，其總成績為20小時49分30秒，平均每場馬拉松用了2小時58分30秒。不過，華迪恩並未停步，他還會連續3日參加多3個馬拉松，希望完成10日跑10個馬拉松的創舉。