【渣打馬拉松】3萬環保杯得物無所用　環保團體建議加強斟水配套

今屆渣打馬拉松過去周日舉行，7萬人跑步，會產生多少垃圾？ 「綠惜地球」社區協作總監鄭茹蕙以參加者身分沿途視察，認為今年垃圾量與往年相若，但指有些垃圾收集點將蕉皮、運動飲品包裝與紙杯混在一起，或影響紙杯回收。 對於今屆渣馬派發3萬隻環保杯，鄭茹蕙認為這是個好嘗試，但她指出賽會由派杯安排到斟水站配套都有改善空間，「如果在比賽中用不到，（派環保杯）變相是一種浪費。」

今年渣馬賽前向跑手派發3萬隻環保摺杯，希望跑手帶備環保杯參賽，在沿途水站斟水，減少紙杯用量。環保團體「綠惜地球」社區協作總監鄭茹蕙參加了今屆全馬，親身感受渣馬派杯及斟水的安排，她認為派杯的原意是好的，但配套不足。綠惜地球更在社交網站上指：「結果3萬隻環保杯在這次賽事中，有點得物無所用。」

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今屆渣馬向選手派發3萬隻環保摺杯，鼓勵大家帶杯比賽，減少用紙杯。（綠惜地球Facebook相片）

宜按需派杯而非先到先得

派杯方面，鄭茹蕙不認同賽會先到先得的安排，「不是每個人都需要環保杯，可能有些人本身已經有，或者有些是速度型跑手，他們用不着的。」她建議按需要取杯，或者收取一點費用，讓真正有需要的選手才去拿杯。

「派發環保杯不一定代表環保，還要教育，鼓勵參加者使用，而且現場要有足夠的配套，否則他們用不到的。如果在比賽中用不到，（派環保杯）變相是一種浪費。」鄭茹蕙見過有選手不懂用摺杯，以為很容易倒瀉水，甚至有人未打開杯就用來盛水。

有選手響應環保，帶環保杯比賽，到斟水站斟水。（綠惜地球Facebook相片）

垃圾堆中大部分是紙杯，亦見到有蕉皮。（綠惜地球Facebook相片）

斟水站資訊不夠

鄭茹蕙認為大會的斟水安排不善，她感嘆：「斟水站資訊不夠，令到效果打折扣！」她指最初賽事手冊只列明有3個斟水站，「跑手見到只得3個站有，真的很難帶隻杯去，你那麼少地方可以斟水，帶杯就沒有意思。」

直至比賽前一晚8時，賽會才在社交網站宣布全馬及半馬全線均可自備杯斟水。鄭茹蕙坦言賽前看不到，「真的很遲才通知，我那麼留意這方面的資訊，也不知道，因為晚上8時，我已經休息，準備翌日的比賽，到我跑完才發覺到。」

跑過42公里的賽道，鄭茹蕙樂見有少部分選手自備杯斟水，但她認為斟水站的標示不清晰，位置也不統一，有些斟水站在水站頭，有些則在水站尾，令跑手很容易錯過斟水站。不過，她認為最大問題是終點的斟水站位置不便，「既然派了3萬隻杯，為何不在終點增設方便跑手斟水的設施？希望大會明年改進。」她坦言：「我覺得有點浪費了這3萬隻環保杯。」

義工盡力將乾淨的紙杯從垃圾堆中拾出來。（綠惜地球Facebook相片）

有些水站會分類垃圾，將蕉皮及紙杯分開收集。（綠惜地球Facebook相片）

紙杯染食物殘渣難回收

以往渣馬會出現滿地紙杯垃圾的情景，但鄭茹蕙表示這方面有改善，「以往可能周地都係，但大會今屆設有垃圾及紙杯收集區，多了人願意扔垃圾入去，而非隨手扔。今年很大風，如果隨手扔的話，垃圾可能吹到周圍都係。」不過，她留意到水站的回收指示並不統一，令到跑手將所有垃圾扔在同一地方。

鄭茹蕙強調要做好源頭分類，將紙杯分開，她說：「雖然（垃圾堆中）大部分是紙杯，但見到有蕉皮、能量食品飲品包裝，這些是高糖、很甜的，食物殘渣很容易污染紙杯，之後就很難回收，我見到義工很辛苦，要在一堆垃圾中找出較乾淨的紙杯。」

鄭茹蕙補充，今屆渣馬有很多環保措施，都值得一讚，例如賽前的通知信、宣傳單張以至場刊都電子化，減少用紙；此外，以前跑手衝線後，會得到兩枝膠樽飲品，而今年就只得一枝。賽會今屆亦在終點加派人手，協助選手處理垃圾。她說：「今年的回收桶及垃圾桶都比較整潔，減少了誤投率，回收桶少了垃圾，垃圾桶也少了可回收的東西。」

鄭茹蕙表示今屆渣馬有不少環保措施，但亦有些要改善的地方。（綠惜地球Facebook相片）