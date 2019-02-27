【渣馬千金先生】奔馳賽道當如辦跑會　汪習文：唔好諗咁多，去喇

（編按：有想過把跑步當作事業嗎？《步走族》的渣馬千金先生系列，今回主角汪習文畢業後為生活放下跑步，但始終難抵「誘惑」，終於鼓起勇氣以跑為業。今年以大會紀錄2小時44分20秒，首嘗千金滋味。搏盡無悔，希望各位也能不忘初心。） 很多跑手完成賽事後會多謝教練，而我作為長跑教練衝終點後，最想跟學生講聲：「多謝你哋8年嚟對我不離不棄！係你哋令我堅持keep住個勢衝終點！」

係你哋令我堅持keep住個勢衝終點！ 汪習文

作者大學年代曾是香港頭10位長跑精英運動員，畢業後為生計曾放棄跑步。（01體育圖片）

「翻啅」運動員

是咁的：我是一位職業田徑教練，亦是長跑運動員。

大學年代位列香港頭10之內，長跑精英運動員的身分在畢業後告終，皆因「搵食」，為求生計只好棄跑，打工5年卻始終沒有忘懷夢想。到了2016年孤注一擲，全職投入教練工作，同時慢慢回復訓練，嘗試「翻啅」運動員身分。可幸選擇暫時正確，2018正式成立自己跑會，立志與跑步運動終老。

與學生一起操．全．馬．打．大．佬！

其實做了這些年運動員，多數集中10K及半馬賽事，並沒有認真跑過全馬，唯一於2013為兄弟策劃「渣馬求婚男」，擔任「陪跑分子」，最終也達不成Sub3！去年夏天覺得狀態可以，是時候挑戰自己，便決定與學生一起操全馬，一起參加全年大考，師生一齊「打．大．佬！」

01攝影團隊的香港馬拉松靚相已陸續上載 打開01 app輸入號碼搵靚相

JR跑會開年跑飛鵝山瘋狂上斜訓練。（作者提供）

運動場彷似我的家，學生已成為我的家人

立定決心跑好成績當然要積極備戰，每日早晚兩課、一星期數節體能及長課，是運動員基本練習項目。當然，不能捨棄本業，仍要顧及教練身分，帶校隊下午操練，晚上及週末跑會教班、個別教授；還有出席贊助商宣傳，與其他機構合辦活動……

這半年生活除了跑步，還是跑步，

運動場彷似我的家，學生已成為我的家人。

作者1月與屈旨盈帶着浸大學生到台北參賽，奪得2019台北渣打公益馬拉松男子半馬拉松組別第6名。（作者提供）

可是為了備戰，有時候也得犧牲與學生相處的時間：數次出外比賽要由其他教練代堂；也試過練習長課而延誤跑班上課時間；未能經常參與學生自行加操的周末長課。多得大家體諒，沒有半聲怨言，反而主動幫忙處理會務：帶熱身、組織Fun Run及長課、協助宣傳活動、更一手包辦跑會制服設計及生產……「係你哋令我堅持一直跑落去！」

打．大．佬過關

只怪自己於柬埔寨及台北渣打半馬未能跑出好成績，無緣精英區起跑。比賽當日，無可奈何獨個兒提早上線，未能跟學生一如既往舉行「開步禮」：賽前selfie。

集中精神吧！邊熱身邊靜待槍聲響起。那天天陰、有微雨、大風、濕度高， 天氣雖不似預期，但還不至太差，相信對成績影響不會太大，剩下來就看自己沿路表現。起步至頭火程，步速3:45，控制在掌握之中，但未完全熟悉賽道，低估落斜路段，出長青隧道之後開始跌速！

心感不妙，掙扎到接近西隧入口，吞下最後一包gel。餘下的命運，是好是壞，全看自己 :「唔好諗咁多，去喇！ 」

幸而西隧、干諾道天橋、龍和道路段總算應付自如，到達最後的駱克道、波斯富街、沿路聽見學生打氣聲此起彼落，情緒高昂，便趁機鼓勵自己 :「好Keep住！汪習文，你得架！你做到㗎！」感冒未清令體力稍為勉強，幸而日子有功頂得住，全賴飛鵝山瘋狂上斜訓練。

2018年柬埔寨吳哥窟半馬拉松全場季軍。（作者提供）

2:43:59 首次sub3成為千金先生

話說最終成績顯示2:43:59，首次sub3成為千金先生，非官方公布男子全馬項目香港選手第13位，家人、朋友、學生恭賀祝福不絕。十分感謝大家，坦白說我對成績並不滿意，相對原定目標仍有一段距離。但縱觀自己當日身體狀況跑出此成績，也就無悔無憾。

打大佬給予我實戰機會，明白到自己撰寫的練習program優勝和不足地方，於日後自己訓練及教學大有用處。路還在就可以繼續跑下去，繼續比賽就可以繼續PB。

我相信：

作為運動員， 我還可以跑得更好

作為教練， 我還可以做得更好

深情說話難開口，借《步走族》機會宣之於手：

各位運動員及跑友 : 「係愛嘅就唔好放棄！無論係Sub3或者仍然做緊成績嘅你，只要繼續跑，只要搵啱訓練方法， 一定會進步」

親愛嘅學生 : 「多謝你哋8年嚟對我不離不棄，係你哋令我堅持keep住個勢衝終點」

以後，讓我們一起跑得更遠！

作者諗為今次渣馬得到實戰機會，明白自己撰寫的練習program優勝和不足地方，於日後自己訓練及教學大有用處。（01體育圖片）

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】