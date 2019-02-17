【渣打馬拉松2019】熱血時刻！　潘德翹最後一秒成「千金先生」

渣打馬拉松賽會每年都會頒發獎金予全馬賽事跑出sub-3（3小時以下）的男跑手，故跑手們都以此作為指標，並稱這些sub-3的男跑手為「千金先生」。他們會在終點線前大合照留念，這一張相片可謂本地出色跑手的象徵。 當全馬來到2小時59分鐘，每一位已衝線的「千金先生」都會站在終點線後，為跑至最後直路的選手打氣，希望再有人加入「千金先生」的行列。每過一秒，現場氣氛便再升溫，好不熱鬧。 最後10秒，有人屏聲靜氣，為尚未衝線的跑手緊張；有人大聲打氣，希望為跑手送上最後支持。 時鐘跳至2:59:59，最後一名「千金先生」衝線。

最後一名衝線的「幸運兒」名叫潘德翹，跑齡已逾10年。今年是他第3次在渣馬成為「千金先生」，他將衝線的感覺形容為考試停筆前趕寫答案，「直到最後直路，當時看見距離sub-3只剩十數秒，這種緊張感覺尤如考試停筆前般。」眼見一眾已衝線的「千金先生」在終點線前為自己打氣，雖然潘德翹相當欣慰，但亦有感尷尬，「全部人在等我一個，當時我心想：『如果不能sub-3衝線又會怎樣呢？』之後唯有咬緊牙關繼續跑，不能在一班跑友面前失威。」有跑友作伴，果真是一種推動力。

一眾已衝線的「千金先生」在終點線前等待比賽時間3小時的一刻。（徐焌然攝）

距離sub-3只餘大約20秒，可見一眾「千金先生」已聚在終點線前，為跑至最後直路的全馬跑手打氣。（徐焌然攝）

潘德翹坦承今年狀態只得七成，只因家中最近有新生命降臨，「由於剛剛誕子，近兩個月可謂『無覺好瞓』。幸得妻子體諒，由前晚開始都毋需餵夜奶，讓自己有足夠休息準備馬拉松。」身為註冊營養師的潘德翹，需要分身工作、家庭及跑步，所以他對今年成績都非常滿意。

潘德翹以2:59:59衝線一刻。（徐焌然攝）

潘德翹衝線後難掩興奮，坦承今年狀態較差。（徐焌然攝）

潘德翹壓線成為「千金先生」一刻：

談到「千金先生」現象，潘德翹認為這名號是努力的象徵，「『千金先生』的確由渣馬開始，之後一些比較多香港人參加的海外馬拉松，即使跑出sub-3沒有獎金，但一班港人sub-3跑手都會聚在一起拍照。」由香港發展至全球各地，希望「千金先生」的名號能夠成為一眾跑手的目標，鼓勵大家創出佳績。

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