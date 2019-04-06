【01跑記】自閉症兒兒童的跑步課　是指導　也是學習

作為長跑教練，一本通書睇到老，當然行不通。受眾不一樣，就要改進方法，加上天時地利會變，我們絕對不能一成不變。 經歷6周訓練課程，我看到貝智基金推介來上跑步班的小朋友進步了。 跑步或許不會成為他們習慣，但小朋友與家長們在課堂綻放過的笑容，是不會改變的事實。

上篇跑記《肯亞跑手怎樣練 香港跑手都能一試》，與工作有關，今篇就一半一半。去年我們與貝智基金為自閉症兒童合辦一場「陪着你跑」，今年來到第2屆，將於4月19日舉行，大會更邀請7名自閉症小朋友參加跑步課，我擔任導師一職，這篇跑記就是分享課堂得著。我沒有指導過有特殊需要的小朋友，慶幸有懂急救的助教、專業人士和家長協力。課前我要提供教案給校方，但上完第一課，就知道不能按章行事。

「01齊跑」跑步平台已經上架 下載01 App 用里數換獎品

跟住步驟加入「01齊跑」 成為01跑手 Sync數據贏獎品

7名小孩性格和特質都有不同。（區嘉俊提供）

觀察與思考

很久以前，我到中國參加拳擊交流班，教練揀蟀時非常重視小朋友的模仿能力，簡單來說是你做一組動作，他扮得多相似。長大後，模仿能力成為我觀察學員重要指標，只因它反映分析能力、身體協調、柔軟度和經驗等。

這7名小朋友模仿能力較弱， 很多動態熱身和體能動作都考起他們，作為教練，必須觀察和思考哪些動作適合自閉症兒童，而且能夠提升跑步能力。這個過程是「考牌」，要是得兩道板斧，就無法應對。此外，一般自閉兒童的眼睛比耳朵靈敏，我不站在場邊指揮，必須一邊說出指示，一起做動作，效果就更顯著，所以「左腳右腳」和「擺手擺手」是我過去6堂說得最多的話。

有些小朋友未能全面控制身體，所以跑姿不能要求太高。（區嘉俊提供）

溝通與調整

我們習慣與人溝通，但不是誰都能言善辯，不過當要指導別人，就要盡力嘗試。7名小朋友都願意跟隨指示，惟理解能力略遜，我把說話方式調節，盡量簡化，也多番重複內容，希望把跑步概念植在他們心中。最後兩課，他們聽到擺手就會立刻擺動兩臂，走到特定位置就說我講過的「呢到行，轉彎先跑」，確令我有滿足感。

除了訓練課節，我也安排了功課給他們，不過小朋友都無法獨自練習，所以第一課後我已調整課堂目標。期望管理是高深學問，大部分人不是把自己看高就是看低，沒有太多人了解自己位置。教練就要透過觀察與思考，調整目標，用適合溝通方法引導他們了解實況。

他們會透過眼睛觀察和學習。（區嘉俊提供）

課程完結，我可以騰出時間回公司撰寫文章了。如果讀者有加入「跑手接龍」facebook群組，或會覺得這份工作輕鬆快活；我的確很喜歡這份工作，可是，我走水塘、指導小朋友和試路後，稿量是沒有減的，是否快活就看自己怎衡量了。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

快樂在於陪伴。（區嘉俊提供）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁