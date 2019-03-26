【01跑記】肯尼亞跑手怎樣練　香港跑手都能一試

「心態決定境界」，這句話適合跑手們。 肯尼亞教練Lukas說，很多人聽到他的訓練內容，都認為自己「跟唔到」。事實是，每名跑手都能完成。 肯尼亞與香港，兩地跑手的心態肯定有別，我們又能否提升境界？

今篇跑記與工作關係密切，事緣肯尼亞教練Lukas教導3個跑團，包括ASICS Running Team、Pow Bow和Weak Ends Here的成員跑步。整個3月，他們會練習6課，期間比拚數次，勝出隊伍可全隊一起參加今年底的神戶馬拉松。

我代表公司出席訓練，因工作在身未能落場參與。我集中觀察，加上與ASICS Running Team成員陳詠儀（Dust）、辛偉業（Denny）、 陳柏康（Hong）和張浩怡（Jennifer）分享，結集而寫成這篇跑記，分享首兩課內容，重點是了解肯尼亞式訓練的特點。

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「Win the long Run」是課堂重點。（李澤彤攝）

第一課

第一課開始，先均速跑30分鐘，慢跑約200米後開始下一環節，先來10次100米快跑加100米慢跑，再來10次50米快跑加50米慢跑。

跑慣馬拉松不等於擅長快跑，Hong就是例子。他在這課操練很辛苦，但練得愉快。「我們3個跑團要比賽，但教練Lukas強調我們是一隊人，所以大家互相鼓勵，尤其是大家手拖手拉筋，互相扶持的感覺很強烈。」肯尼亞長跑競爭極大，跑手仍能互相支持，或許是強大的元素之一。

外邊的陳柏康（右一）正扮演狼，捕捉「受保護」兔子（左一戴藍帶者）。（李澤彤攝）

運動品牌贊助的活動，需要拍照訪問，但今次無論教練、公關或是品牌本身，都以練習行先，坦白說這是少見的，所有採訪都不能阻礙訓練進度。品牌要宣傳，但能夠上下一心以訓練為本，我十分佩服。

每課訓練都有隊際比拚，每次都抽到好籤的Hong要扮狼，捕捉別隊的兔子。「他們4人圍成一圈，我要捉扮演兔子的人，不單要跑得快，還要敏捷和轉向靈活，最終我玩到小腿抽筋。」

他們是對手，也是隊友。（李澤彤攝）

幸好，他有「愛的支援」，家人就在運動場伴着他，待他一起回家。教練Lukas形容，這是他在肯尼亞玩的遊戲，我試了一會，擅長左右移動的越野跑手和搏擊手會有優勢，大家不妨一試。

第二課

這次是間歇跑，3組400米、600米和800米，重點是休息時間只可步行100米，而且速度很快。

「開始就是不足4分鐘的配速，那時我才知道Weak Ends Here的Sun和Jordan跑得很快，原來他們第一課沒有放盡。」Jennifer不單沒有害怕，反而激發起心中團火，「我們半馬和全馬配速不俗，但很少催谷速度。今次可以改善弱項，Weak Ends Here的Connie該和我水平相近，我想和她較量。」

跑步再不是一個人，而是要同心協力。（李澤彤攝）

今課比拚是爭快的接力賽，但要抽籤決定誰跑多、誰跑少，戰情旗鼓相當，最後ASICS Running Team只是較Weak Ends Here差了分毫。

肯尼亞訓練方式還有一個特點，就是途中很少飲水時間。教練Lukas跑20公里才會飲水，所以要求跑手練習10公里才喝水。我聽到4名跑手談起這件事，大家都認為改變一個小習慣，要時間適應。我不禁想起多次去肯尼亞訓練的徐志堅一句話，「係咪我唔夠捱得呢」？

當時，我覺得有點抽象，現在具體了。

本篇跑記暫告一段落，但會透個跑步人誌繼續探底肯尼亞式訓練，大家請稍候一星期。

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