【01跑記】跑手保養　不單要做什麼　還要不做什麼

「女人唔補好易老」，何止男人和女人，跑手都如此。 做運動很健康，但做一個有要求的運動員，就未必了。 因為運動員會不斷挑戰身體極限，加上大部分香港人都工作忙碌，稍一不慎就會受傷或生病，所以保養很重要。

寫過上兩篇跑記【渣馬過後 馬拉松戰鬥正式開始】和【馬拉松訓練 不按距離 按時間】後，今篇探討跑手保養，下兩篇就會暫離備戰馬拉松系列，插入珍貴經歷。

跑手最怕受傷，因為受傷等如停操，不進則退。一名職業拳手說過，現代保養方法比以前先進和全面，延長運動員生涯；我很認同，而且知識和科技普及對民間跑手有正面影響。長跑要儲里數，跑手愈跑愈多，身體往往未能配合，足底筋膜和髂脛束（IT Band）都是高危傷處。

運動場的泰坦地能減輕腳部負擔。（Nike提供）

數到傳統方法，大多用按摩滾筒（Foam Roller）按摩，現在用按摩槍和EMS機就更方便，效果也更好。我每周跑6次，身體尚能應付，沒有損傷，與這些恢復用具大有關係，而且這些用具的價格大都是平民所能負擔的。不過這篇跑記重點不在器材，有興趣可參閱即將刊登的EMS機測試和【Project01跑手合璧 拆解按摩槍用途和功效】。

我認為保養不止要做什麼，還要不做什麼。自己為例，腹部很易抽筋，下背容易疼痛，脊醫分析腹痛成因往往與背部相連，我用按摩槍解決上述問題後，每當躺下推胸和練腹又會疼痛。因此我用別的方法鍛煉，不再躺在地上。人皆獨特，找出自己傷痛根源，避免重複犯錯，就能長跑長有。

受傷分成累積和突發，足底筋膜炎是累積出來，扭傷大多是突發。如要減低突發性受傷，就要訓練肌肉、身體協調和反應等。據我在「01體育」早前的渣馬嘉年華攤位上目測，很多跑手未能準確地完成30次掌上壓。跑步不單用腳跑，全身體能都要用上，只跑步不練體能，自是增加受傷機會。何時鍛煉肌肉又是一門學問，訓練有周期性，里數高峰期難有餘力做大量體能，所以休季就要打好底子。夏天將至，跑手們減里數之餘，不妨強化體能。

拉筋很基本，但重要。（Nike提供）

最後，心態都很重要。 近期大熱書本《市民跑者之王》提到練馬拉松不該過量，每周重課只需兩天，每次有還想繼續跑的感覺就好。漸見成績的跑手是奇怪生物，只願練多不願練少，直至像愈拉愈長的橡筋斷了才後悔。休息、補給、閒時保暖都是保養重要一環，所以充足睡眠、常備外套、食維他命和蛋白質都很重要。

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