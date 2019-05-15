【跑步路線實測．新界篇】不再單調的長課路線　尋幽探秘香港西北

對於練跑路線，跑者們各有心水。「01跑手」Maverick結伴不同跑手或跑團，一起親身走到不同路線，希望跑勻全香港。 這篇文章集結3條跑步路線，長課不單可以走青公了。

路線1：走進青衣的特別路段

走到青衣，想用雙腿把島嶼繞一個圈，中途卻改變主意，只因發現了一條隱藏路線，拐進那個隱秘的天地，原來充滿民間智慧。看過短片，大家就會知道隱藏路段的吸引之處。

路線詳細介紹（按此）：環繞青衣 聽聽錢叔的《青山是個好地方》

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼海外馬名額 按此了解01齊跑玩法

有心人在山上搭了個棚仔，寫滿一首首曲譜，掛了起來。（梁鵬威攝）

讀者可儲存這張路線圖， 避免迷路。（01美術製作）

路線2：前禁區落馬洲

當年的落馬洲需要通行程才能進入，現在對外開放了。此處暫未因開放而大興土木，反而成為單車友和跑友的聖地。大家不妨抽一個早上，踏入香港最北之地。

路線詳細介紹（按此）：禁區前的落馬洲 綠色的城市樂土

馬路兩旁皆是植物，在香港實屬罕見。（區嘉俊攝）

讀者可儲存這張路線圖， 避免迷路。（01美術製作）

路線3：聆聽自然的南生圍

聽到南生圍這名字，或許覺得它在很遠的地方，其實它在元朗站的不遠處。現在香港鐵路網絡很方便，再不難走到南生圍。這一次，我們走到南生圍，讓單車陪你一起跑。

路線詳細介紹（按此）：聆聽自然的南生圍 人與單車的共融

水平如鏡。（區嘉俊攝）

讀者可儲存這張路線圖， 避免迷路。（01美術製作）

其他路線介紹：

【跑步路線實測．港島篇】一文走遍4條路線 港島東走到港島西（按此）

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

汗水變獎賞，你的每一步更具意義。「01齊跑」跑步平台已於《香港01》App上架，登記成為01會員，進入「01齊跑」選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法