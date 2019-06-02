【跑手接龍二・87】長青跑手．年齡不設限　後發先至的越野女跑手

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「千里跑手」羅啟邦留給「長青跑手」Macy Li（李梅春）的話是：「用雙腿，保持年輕的心。」

8年前，女兒都16歲了，我間中到會所健身和跑步，可能我身體線條較明顯，太太們都問我是否健身教練和馬拉松選手。我回家告訴丈夫，他說「係喎，你去跑馬拉松啦」。丈夫身高1.7米、體重180磅，與運動互不相干，但他的話總是特別有說服力，我信他，連續兩年參加香港馬拉松，往後更成為越野跑手。

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Macy手臂肌肉強勁，訓練成果日子有功。（受訪者提供）

跑過馬拉松，我被馬來西亞神山吸引。神山海拔4000米，高度約是大帽山4倍，胖胖的丈夫竟然願意陪我走，我們就跟隨旅遊隊伍愈走愈高。可惜，他在海拔2000米出現高山反應，身體不適，晚上替他按摩都作用不大，他建議我自己登頂。我很矛盾，又想陪他，但不走到山頂又很遺憾。幸好，他最後決定上去，雖然是三步一停，但總算走到神山頂峰。海拔4000米的風景真是超級靚！滿天星星，那種壯觀非筆墨能形容，自此我沉迷行山。

回港之後，我買了一本指南書，與丈夫行完大路就行小路，途中一名山友問我：「師姐，你行得好快，屬於邊隊行山隊？」我答沒有，她就帶我加入健行之友，參加不同比賽。原來越野跑很有趣，我一直沒有停步，現在習慣一年參加5場100公里以上的越野賽，間中更會獲獎，這當然令我高興。

年過50，Macy身形依然一流，她以行動證明外表、心境都不會受年齡限制。（受訪者提供）

Macy熱愛山野，登上雪山是她人生其中的精彩一頁。（受訪者提供）

從越野跑的世界，我認識許多朋友，增廣見聞，例如我經常到內地參加比賽，發現每場賽道都各有特點。2018年我到四川跑四姑娘山，由海拔3000米開始走上海拔4000米，容易出現高山反應，呼吸不順，我上落山都要刻意放慢腳步；那場比賽我忘了帶晶片，要從隊尾追上去，意外地得到第4名，實在驚喜。

2018年的毅行者，又是一場難忘比賽，只因高手們要跟我組隊，目的是為我辦一場另類大壽，慶祝50歲生日。對呀，我年紀不輕了，進步不快，但只要肯花心機慢慢練，還是會進步，力足參加長途比賽。越野跑最重要是開心，獎項只是錦上添花，就像我的丈夫，他靠行山由180磅減到140磅了，所以我們會繼續參加越野跑，繼續走遍山林。