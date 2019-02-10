【跑手接龍二．83】電影跑手．從朝9晚27的影業人生跑上馬拉松

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「迷路跑手」唐雪雯留給「電影跑手」陳嘉倫的話是：「你可以跑得更遠，更快。」

我是一名音響設計師，在大專院校教授音響設計和數碼多媒體設計課程。同時，我也是健身、瑜珈和路跑愛好者。

陳嘉倫走到朋友的錄音室，他笑言行內人一看這張相就知是「扮工」。（受訪者提供）

我的跑步故事，應由從事電影業時說起。很多人認為電影工作者日夜顛倒，其實不盡然，我大部分日子都是「0927」，09是早上9時上班，27的意思是凌晨3時下班。5年間，我參與超過60多部電影、動畫、廣告和遊戲的後期製作，工時之長，絕無誇大。但話說回頭，這份工作的工時雖長，但我很快樂滿足，只是要放鬆自己兼保持頭腦清醒，絕不容易。電影人很多時選擇抽煙（本人從不抽煙）、吃零食和宵夜，這都是讓我們停下來的藉口。但可以想像的是，工時長、飲食過量，我們怎有時間做運動，保持身體健康？

那時候，我需要的是一個讓我下班沖涼再上班的地方。適逢朋友需要幫忙，他的女朋友於灣仔一家健身中心工作，要尋找客戶，我就與健身中心簽約了。沒想到我取得會籍不久，他倆就分手了！但不要緊，灣仔是公司與我家的中轉站，那個健身中心，至少可以讓我洗澡，後來更開始嘗試參加團體健身課堂。讀書時期我喜歡游泳，沒想到事隔多年，運動終於再次出現於我的生活中。至於跑步，則是我離開電影業後，踏上教學工作之路才開始的。

重投運動，他的身形愈來愈好。（受訪者提供）

十年前，院校鼓勵員工參加香港渣打馬拉松，我對長跑毫無認識，竟然參加半馬拉松組別。同事告訴我，比賽當日只要跟住他，他做什麼我就做什麼就可以了。我對他投下信任一票，結果開賽不久，他就像箭一般消失於人海中。我唯有靠自己，跑手們跑就跟住跑、喝水就跟住喝，他們停下拍照，我沒有帶手提電話，只好繼續跑。還記得第一次走到西隧，好驚！怎麼跑極都跑不完？為什麼從尖沙咀出發要跑過隧道？原來終點在銅鑼灣，這是我跑畢全程才知道……

選用這張毫不清楚的相片，只因這是陳嘉倫（右一）第一次參加長跑比賽。（受訪者提供）

第一次參與長跑活動，就是半馬拉松。這個經歷沒有嚇怕我，反而讓我正式開始跑步。原來沒有準備跑半馬拉松都不會死，還能順利完成。往後10年，我都持續練習，仍慶幸一直都沒有傷患困擾。往後，我愈來愈享受跑步的獨處時光。朋友說過，結婚後，每年要自己去一次旅行，增廣見聞之餘，也學習獨處思考；畢竟結婚後習慣用「家庭」做思考單位，獨自旅行讓我有機會整理自己，跑外國的馬拉松賽事，更給我獨處機會。

走過金沢、高雄、台北和大阪的比賽，有馬拉松和10公里，感受到各種不同的挑戰。例如，台北不及大阪的氣氛熱鬧，一段長距離都跑在河旁和高牆間。單調，卻讓我體會堅持。我不介意獨跑，也開始愛上簡單的努力，跑步愈純粹愈好。當然，透過跑步，我認識到更多有熱誠的跑步朋友，大家給予我許多支持和幫助。

陳嘉倫與SD runners隊友們跑到日本。（受訪者提供）

由電影業後期製作走到數碼媒體教育，我的運動過程在室內與室外間遊走。全職電影製作人很難抽時間做運動，但電影工作者就是有股熱情和抱負，大家都很簡單直接，接了工作就盡力做到最好。回望過去，我慶幸見識過電影業的多姿多彩。同時，我喜歡現在能抽空跑步和健身，讓自己生活與工作中尋找平衡。

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組

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